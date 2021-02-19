|
Ученые научились общаться со спящими людьми
Источник материала: Хартия'97
Ученые научились общаться со спящими людьми
Человек в состоянии осознанного сна способен воспринимать информацию и даже отвечать на вопросы.
Командам ученых из Франции, Германии, Нидерландов и США удалось наладить контакт с людьми, которые спали, и получить от них обратную связь. Результаты исследования были
Специалисты испытали процедуру для двусторонней коммуникации во время осознанного сна – состояния, которое возникает во время быстрой фазы сна и характеризуется пониманием того, что человек на самом деле спит и не переживает все то, что видит и слышит.
Ученые давно интересуются, при каких условиях возникают осознанные сновидения и какие переживания возникают в подобном состоянии.
В ходе четырех параллельных экспериментов велись наблюдения за активностью мозга 36 людей, которые часто видели осознанные сновидения.
Во время опытов ученые пытались "достучаться" до спящего человека, передавая ему информацию разными способами: начиная с простой аудиозаписи вопроса и заканчивая текстом, который передавался в виде вспышек света или касаний тела добровольца.
Наблюдения и рассказы участников экспериментов подтвердили, что добровольцы слышали или видели вопросы и пытались ответить на них как во сне, так и в реальности. Некоторые участники исследования научились отвечать на односложные вопросы с помощью движений глаз или лицевых мышц.
Подобные результаты ученые получили во всех экспериментальных группах, несмотря на различия в методиках наблюдений и участниках.
Авторы исследования полагают, что во время осознанных сновидений человек продолжает взаимодействовать с окружающим миром и это можно использовать для их изучения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человек в состоянии осознанного сна способен воспринимать информацию и даже отвечать на вопросы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)