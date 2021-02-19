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Ученые научились общаться со спящими людьми

20.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые научились общаться со спящими людьми

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  • 19.02.2021, 22:05
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Ученые научились общаться со спящими людьми

Человек в состоянии осознанного сна способен воспринимать информацию и даже отвечать на вопросы.

Командам ученых из Франции, Германии, Нидерландов и США удалось наладить контакт с людьми, которые спали, и получить от них обратную связь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Специалисты испытали процедуру для двусторонней коммуникации во время осознанного сна – состояния, которое возникает во время быстрой фазы сна и характеризуется пониманием того, что человек на самом деле спит и не переживает все то, что видит и слышит.

Ученые давно интересуются, при каких условиях возникают осознанные сновидения и какие переживания возникают в подобном состоянии.

В ходе четырех параллельных экспериментов велись наблюдения за активностью мозга 36 людей, которые часто видели осознанные сновидения.

Во время опытов ученые пытались "достучаться" до спящего человека, передавая ему информацию разными способами: начиная с простой аудиозаписи вопроса и заканчивая текстом, который передавался в виде вспышек света или касаний тела добровольца.

Графическое изображение эксперимента
фото: cell.com

Обзор экспериментальной установки для общения во время осознанного сна
фото: cell.com

Наблюдения и рассказы участников экспериментов подтвердили, что добровольцы слышали или видели вопросы и пытались ответить на них как во сне, так и в реальности. Некоторые участники исследования научились отвечать на односложные вопросы с помощью движений глаз или лицевых мышц.

Подобные результаты ученые получили во всех экспериментальных группах, несмотря на различия в методиках наблюдений и участниках.

Авторы исследования полагают, что во время осознанных сновидений человек продолжает взаимодействовать с окружающим миром и это можно использовать для их изучения.

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Человек в состоянии осознанного сна способен воспринимать информацию и даже отвечать на вопросы.
 
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