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В Минске Renault зажало между двумя трамваями

20.02.2021 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: легковушка оказалась зажата между двумя трамваями. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. В ГАИ Минска рассказали, что водитель Renault ехал по улице Плеханова со стороны Партизанского проспекта направлении улицы Васнецова. Поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, он не пропустил трамвай, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.


Как сообщили в «Минсктрансе», с 20.37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка — станция метро «Тракторный завод».

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
 
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