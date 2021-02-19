В Минске Renault зажало между двумя трамваями

Источник материала: Tut.by

Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: легковушка оказалась зажата между двумя трамваями. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. В ГАИ Минска рассказали , что водитель Renault ехал по улице Плеханова со стороны Партизанского проспекта направлении улицы Васнецова. Поворачивая направо на разрешающий сигнал светофора, он не пропустил трамвай, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.





Как сообщили в «Минсктрансе» , с 20.37 на Плеханова — Тухачевского в обоих направлениях из-за ДТП произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 7. Движение организовано до РК «Тракторный завод». Также организован временный автобусный маршрут № 909 «ДС Серебрянка — станция метро «Тракторный завод».