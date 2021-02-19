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В Минске Renault зажало между двумя трамваями
Источник материала: Tut.by
Необычная авария произошла вечером 19 февраля в Минске: легковушка оказалась зажата между двумя трамваями. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось на пересечении улиц Тухачевского и Плеханова. В ГАИ Минска
В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Как сообщили в
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В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
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