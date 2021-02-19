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WhatsApp намерен передавать личные данные пользователей в Facebook

20.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Популярный мессенджер решил не отказываться от своей новой скандальной политики конфиденциальности - личные данные пользователей соцсеть Facebook получать будет.

Мессенджер WhatsApp все же начнет передавать личные данные своих пользователей в Facebook, несмотря на то, что такое решение вызвало волну критики юзеров во всем мире, пишет Reuters.

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp является «дочкой» американской корпорации Facebook.

С 2016 года приложение имело возможность делиться частью данных с материнской компанией: номерами телефонов, информацией о том, открыт ли и как долго мессенджер, другими данными об устройстве, пишет telegraf.by

Теперь же согласно новой политике конфиденциальности WhatsApp сможет передавать Facebook данные пользователя, которые он указывал при регистрации, информацию о транзакциях, данные о взаимодействии с другими пользователями, IP-адрес и другое.

Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял миллионы пользователей из-за плохого информирования. Юзеры не получили достаточных объяснений насчет изменений политики использования мессенджера и перешли к конкурентам.
 
 
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Популярный мессенджер решил не отказываться от своей новой скандальной политики конфиденциальности - личные данные пользователей соцсеть Facebook получать будет.
 
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