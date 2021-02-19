ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возбуждено уголовное дело по факту забастовок на МЗКТ

20.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет (СК) Беларуси направил на завод МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) документ о возбуждении уголовного дела по факту забастовок на заводе

Возбуждено уголовное дело по факту забастовок на МЗКТ
Об этом сообщает сайт независимого профсоюза REP praca-by.info.

В отправленном на завод документе указано следующее:

«19 августа 2020 года Уголовный кодекс Республики Беларусь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РФ. Причина - закрытие предприятия из-за забастовок, связанных с несогласием рабочих с результатами выборов и действиями властей.

В ходе расследования было установлено, что в период с 9 августа 2020 года по 30 августа 202 года 10 сотрудников МЗКЦ были задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске. На них составлены протоколы по статье 23.34 КоАП.

В связи со всеми вышеперечисленными факторами Следственный комитет запросил у руководства предприятия данные (должность при приеме и увольнении, отпуск, больничный, дополнительные выходные, заработная плата) следующих лиц:

- рабочие, участвующие в забастовках из-за несогласия с результатами выборов;

- рабочие, которые организовывали и возглавляли забастовки».

СК потребовала предоставить заверенные копии документов, выданных по забастовкам.

Кроме того, руководство МЗКЦ должно предоставить список лиц, входивших от завода в комиссию по выборам президента Беларуси. Кроме того, независимая комиссия запросила отчет о материальном ущербе, который могли причинить забастовки.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет (СК) Беларуси направил на завод МЗКТ (Минский завод колесных тягачей) документ о возбуждении уголовного дела по факту забастовок на заводе
 
Новости дня
Новости разные
 
Каго запішуць у экстрэмісты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by