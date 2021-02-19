Возбуждено уголовное дело по факту забастовок на МЗКТ

praca-by.info. Об этом сообщает сайт независимого профсоюза REP





В отправленном на завод документе указано следующее:





«19 августа 2020 года Уголовный кодекс Республики Беларусь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РФ. Причина - закрытие предприятия из-за забастовок, связанных с несогласием рабочих с результатами выборов и действиями властей.





В ходе расследования было установлено, что в период с 9 августа 2020 года по 30 августа 202 года 10 сотрудников МЗКЦ были задержаны за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске . На них составлены протоколы по статье 23.34 КоАП.





В связи со всеми вышеперечисленными факторами Следственный комитет запросил у руководства предприятия данные (должность при приеме и увольнении, отпуск, больничный, дополнительные выходные, заработная плата) следующих лиц:





- рабочие, участвующие в забастовках из-за несогласия с результатами выборов;





- рабочие, которые организовывали и возглавляли забастовки».





СК потребовала предоставить заверенные копии документов, выданных по забастовкам.





Кроме того, руководство МЗКЦ должно предоставить список лиц, входивших от завода в комиссию по выборам президента Беларуси. Кроме того, независимая комиссия запросила отчет о материальном ущербе, который могли причинить забастовки.