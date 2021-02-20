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Марсоход Perseverance прислал на Землю первые цветные фото

20.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марсоход Perseverance прислал на Землю первые цветные фото

Американский марсоход Perseverance, запущенный NASA в июле 2020 года, и совершивший накануне успешную посадку на поверхности Марса, прислал на Землю первые цветные фото Марса. Об этом в своем Twitter сообщает NASA.

На первом присланном кадре запечатлен момент перед приземлением марсохода на поверхность планеты. Сделать этот кадр удалось при помощи камеры, установленной на посадочном модуле, спустившем марсоход на поверхность планеты.

Еще одно фото было сделано камерой орбитального аппарата Mars Reconnaissance, передающего данные с марсохода на Землю. На этом фото запечатлен момент, когда аппарат спускается на поверхность планеты перед активацией посадочного модуля.

Ну а на двух последних фото показана уже непосредственно поверхность Красной планеты.

В ближайшие дни команда миссии намерена провести проверку исправности всех основных систем марсохода, после чего он приступит к выполнению основной программы миссии. 

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Американский марсоход Perseverance, запущенный NASA в июле 2020 года, и совершивший накануне успешную посадку на поверхности Марса, прислал на Землю первые цветные фото...
 
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