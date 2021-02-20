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На улице Жудро в Минске девочка попала под колеса автомобиля
Источник материала: ОНТМинске девочка попала под колеса автомобиля" class="one-news__figure-img">
Во дворе одного из домов по ул. Жудро в Минске легковой автомобиль совершил наезд на ребенка. Об этом
Согласно предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 16:45. Водитель автомобиля марки Jaguar двигалась по прилегающей территории дома №51, когда совершила наезд на девочку 2008 года рождения, выбежавшую из-за припаркованных у обочины авто.
В результате ДТП ребенок с различными травмами был доставлен в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
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Во дворе одного из домов по ул. Жудро в Минске легковой автомобиль совершил наезд на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно...
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