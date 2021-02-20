Сертификат культурной столицы 2021 года вручен Борисову: торжественная церемония прошла в концертном зале

Источник материала: ОНТ

Ещё один главный город страны. Борисову сегодня вручён сертификат культурной столицы этого года. Торжественная церемония прошла в самом большом концертном зале Минщины. Его изображение стало частью логотипа места, где каждый найдёт что-то по душе.





Издалека долго течёт эта песня народная. От березинских «Вытокаў» она «звенит» впервые – премьера на ОНТ! Репертуару ансамбля в традиционном борисовском строе конца и края нет. 35 лет истории в гармонии созвучий, когда собираются все вместе.

Возвращала к истокам экспозиция этого дня во Дворце культуры. Борисовщина соломенная, льняная, глиняная. Издревле здесь занимались ткачеством. Эпический «Гобелен века» местных мастериц – в Книге рекордов Гиннесса. Высота 19 метров!

Скульптура с глубоким смыслом – князь Борис-Рогволод. Он не только основал в 1102 году город на Березине, уже столичный, но и развивал культуру на своих землях. С именем дяди преподобной Евфросиньи Полоцкой связаны монументальные памятники белорусской письменности XII века. Так называемые «Борисовы камни».

Девятиглавый собор Воскресения Христова возвышается над городом с 1874 года. Ещё одна доминанта – Шуховская водонапорная башня 1927 года. Её «сестра» – на Шабаловке в Москве. Добавим к этому современную «Борисов-арену» – логотип столицы.

К уже знакомым видам – марка с вокзалом 1903 года в стиле модерн. Там когда-то играл оркестр. 30 тыс. конвертов отпечатаны в Борисове. И эта уже традиция «роднит» его со всеми главными городами страны. Эстафету культурной столицы приняли от Лиды.

Только при Дворце культуры – 14 коллективов! Самый «заслуженный» – драмтеатр «Відарыс». К слову, первый в Борисове был создан ещё в 1880-м. От истоков до сего дня – концерт-подарок артистов, которые привели город к самому высокому статусу в истории.

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