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Головченко анонсировал создание госкорпораций в Беларуси: они позволят снизить затраты и привлечь кредиты
Источник материала: ОНТ
Создание госкорпораций в Беларуси анонсировал премьер-министр. Такие объединения по принципу производственных цепочек – от сырья до конечного продукта – позволят снизить затраты и привлечь кредиты.
Роман Головченко посетил «Бобруйскагромаш». В 2019 году при поддержке государства на предприятии началась модернизация. И к этому дню уже увеличены экспорт, рентабельность и объёмы производства. Выручка предприятия утроилась.
Сегодня «Бобруйскагромаш» – холдинг из шести предприятий. И опыт организации работы в нем может пригодиться и в других сферах.
Сегодня же премьер побывал на Бобруйской типографии. Долгое время здесь выпускали традиционную печатную продукцию: бланки, билеты, накладные. Цифровое общество вносит коррективы в работу, и предприятие вовремя сориентировалось.
По теме госкорпораций премьер отметил, что вопрос сейчас активно прорабатывается. И уже через несколько месяцев появится проект нормативного акта.
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Головченко анонсировал создание госкорпораций в Беларуси: они позволят снизить затраты и привлечь кредиты
Создание госкорпораций в Беларуси анонсировал премьер-министр. Такие объединения по принципу производственных цепочек – от сырья до конечного продукта –...
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