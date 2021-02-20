Головченко анонсировал создание госкорпораций в Беларуси: они позволят снизить затраты и привлечь кредиты

Источник материала: ОНТ

Создание госкорпораций в Беларуси анонсировал премьер-министр. Такие объединения по принципу производственных цепочек – от сырья до конечного продукта – позволят снизить затраты и привлечь кредиты.





Роман Головченко посетил «Бобруйскагромаш». В 2019 году при поддержке государства на предприятии началась модернизация. И к этому дню уже увеличены экспорт, рентабельность и объёмы производства. Выручка предприятия утроилась.

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»: «В ближайшую пятилетку мы планируем модернизировать завод, в размере 20 млн рублей направить. Увеличить объём экспорта на 43%, рост заработной платы – на 133%. И объём производства мы планируем нарастить после модернизации ещё на 133%».

Сегодня «Бобруйскагромаш» – холдинг из шести предприятий. И опыт организации работы в нем может пригодиться и в других сферах.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Первое – сократить затраты. За счёт того, чтобы перестроить технологическую политику, убрать дублирующие производства на родственных предприятиях, оптимизировать процессы, за счёт этого сократить затраты. Соответственно, в структуре выручки увеличится часть, которую можно будет направить на инвестиции. Вторая задача. Такого рода структура, по нашим замыслам, должна стать более надёжным заёмщиком, которая будет иметь доступ к белорусскому рынку капитала и международным рынкам. За счёт масштаба и капитализации бизнеса доступ для них станет легче».

Сегодня же премьер побывал на Бобруйской типографии. Долгое время здесь выпускали традиционную печатную продукцию: бланки, билеты, накладные. Цифровое общество вносит коррективы в работу, и предприятие вовремя сориентировалось.

Владимир Пасько, директор Бобруйской укрупнённой типографии им. А.Т. Непогодина: «Мы печатали для Минска миллион билетов проездных. И в одно время Минск перешёл на электронные карточки. Для нас это потеря объёмов, и мы её должны были восполнить. Поэтому, используя своё оборудование, кадры, возможности, начали осваивать производство упаковки».

По теме госкорпораций премьер отметил, что вопрос сейчас активно прорабатывается. И уже через несколько месяцев появится проект нормативного акта.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram