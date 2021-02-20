Репетицию спектакля «Павлинка» показали в Купаловском театре для Лукашенко и прессы: о чем Президент говорил с артистами?

Источник материала: ОНТ

Достояние народа – Купаловский театр – восстановит свою работу в обновленном составе. Одна из главных белорусских площадок сейчас собирает новую труппу, в неё войдут не только мэтры сцены, но и выпускники Белорусской академии искусства и Института культуры. Сегодня артисты, которые уже в новой труппе, показали легендарную «Павлинку». Спектакль определенное время был «на паузе», поскольку часть коллектива покинула театр в прошлом году, поставив под угрозу срыва весь сезон. Посмотреть отрывок из пьесы сегодня пригласили Президента и прессу. Зал и посмеялся, и погрустил, а уже после аплодисментов Александр Лукашенко несколько часов говорил с артистами: не только о том, что произошло, его личном отношении к театру, но и о будущем этой сцены.





Национальный академический театр имени Янки Купалы, в народе просто Купаловский. Его артисты, купаловцы, в театральной среде – это знак качества, так сложилось исторически. Впрочем, как было на заре независимости, Президент хорошо помнит по неприглядному виду, открывавшемуся на этот храм искусства из окон Администрации. Не забыли и артисты, которые по сей день служат именно этой сцене. К слову, ради разговора с ними Александр Лукашенко и приехал. Поэтому первый доклад нового министра культуры стал, пожалуй, рекордно кратким.

Анатолий Маркевич, министр культуры: «Бренд нашего театра – спектакль "Павлинка"».

Лучше один раз увидеть. К тому же, и сами артисты заждались своих зрителей.

Визитная карточка купаловцев – спектакль «Павлинка». Президент его видел и прежде, правда, не в этом составе. Часть труппы – студенты. Да, ещё юные, в прежние времена на эту сцену едва ли пробились бы. Но судите сами.

Вообще, прошлый год для артистов стал испытанием, для этих – тем более. Сначала два месяца простоя из-за пандемии, затем спустя ещё два месяца закрылись снова. На этот раз по причинам политическим. Как позже скажут сами артисты (из числа тех, кто остался на страже сцены), поверили не тем лидерам и поплатились за это карьерой.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не жалею, что произошло здесь. Не было бы счастья да несчастье помогло, молодёжь пришла. Не заметил, что они на вашем фоне блекло выглядят».

С этим согласны и мэтры сцены. Но ведь нельзя не вспомнить, что молодёжь пришла на смену. Хотя сами артисты признаются, что уже и между собой не говорят здесь о коллегах, покинувших театр через парадную дверь.

Ольга Нефёдова, актриса: «Мне стыдно за коллег. Родину в подворотне продавать никто не собирался. Здесь стояла задача родины. Как они не поняли? По дешевке сдали! Я не понимаю.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Тоже откровенно вам скажу, после событий это меня повергло в ужас. Переживал за творческую интеллигенцию. Кто не согласен (никто не против), хочу, чтобы вы откровенно сказали, чтоб я не зря провёл час рабочий. Давайте только без благодарностей, без патетики, по-семейному».

Ольга Нефёдова, актриса: «Не получится. Я и каждый из старшего поколения благодарны вам. Я пришла в театр в 92-м, и знаю, что конкретно вы сделали. У нас были такие гримерки! А сейчас и туалет, и душ. Вы могли не заметить, но именно по вашей воле мы в достойных условиях».

Купаловский – театр, и люди в нём актёры. Пожалуй, понимает это даже человек не от творчества. А с ноября в культуре именно такой министр. Об этом, кстати, Президента попросили, чтобы назначил того, у кого не будет любимчиков.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я осознанно подбирался вам менеджера. Он пришёл, и для него все одинаковые».

Артисты признаются, довольны: их слышат, помогают, но и не выделяют одних больше других. Так вышло, что сейчас все в равных условиях.

Но конкретно сейчас сфере нужна поддержка, её государство окажет, деньги на это в бюджете были предусмотрены. У Президента лишь одно условие.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Не делите здесь страну. Будем финансировать. Через год заработали – получили, подстрахую в следующем году, в этом поможем, но играйте так».

За игрой дело не станет, они уверены и в себе (труппа много репетировала в последние месяцы), и в своём зрителе, который точно пойдёт на легендарную «Павлинку».

Из ошибок следует извлекать уроки. И Президент сегодня снова скажет: не торопитесь делать выводы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я вам, молодёжь, говорю, вы будете счастливы через два года, что пришли. Лукашенко надоел, я не сахар, чтобы всем сладко было».

От дел народных – к вопросам личным. Всё же в каждом коллективе найдётся пара-тройка просьб к Президенту. Раз уж представился такой случай.

В споре рождается истина, так было и сегодня. Но важнее, что они сами решают, как им быть дальше, с каким репертуаром и с какой труппой – отбор новичков за опытными артистами. А у некоторых из них, так совпало, ещё и личные праздники: Ольга Нефёдова вчера отметила день рождения, Геннадий Овсянников – сегодня. Президент такие поводы не обходит.

А для этого театра таким символом может считаться и Президент, который его восстановил. На память Александру Лукашенко купаловцы подготовили фотоальбом, но без финальной фотографии. Её сделали все вместе – с улыбками, которые не сыграешь.

Фото: БЕЛТА

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