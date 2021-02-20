Мужчина и девушка были задержаны в Минске за разрисовывание стен

Источник материала: ОНТ

36-летний мужчина и 23-летняя девушка были задержаны за разрисовывание стен в одном из районов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в начале февраля, когда наряд Партизанского отдела охраны заметил двух человек, разрисовывавших стены. Увидев патрульную машину, «художники» предприняли попытку скрыться, однако в итоге были задержаны.

При себе у них были найдены трафареты, балончики с краской, а также протестная символика. Как отмечается в сообщении, свои действия они оправдывали влиянием деструктивных Telegram-каналов.

Следователями была дана правовая оценка действиям пары, по итогам которой в отношении них было возбуждено уголовное дело за порчу имущества.





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