ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина и девушка были задержаны в Минске за разрисовывание стен

20.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина и девушка были задержаны в Минске за разрисовывание стен

36-летний мужчина и 23-летняя девушка были задержаны за разрисовывание стен в одном из районов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в начале февраля, когда наряд Партизанского отдела охраны заметил двух человек, разрисовывавших стены. Увидев патрульную машину, «художники» предприняли попытку скрыться, однако в итоге были задержаны.

При себе у них были найдены трафареты, балончики с краской, а также протестная символика. Как отмечается в сообщении, свои действия они оправдывали влиянием деструктивных Telegram-каналов.

Следователями была дана правовая оценка действиям пары, по итогам которой в отношении них было возбуждено уголовное дело за порчу имущества.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний мужчина и 23-летняя девушка были задержаны за разрисовывание стен в одном из районов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в начале...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Усясьветны дзень сацыяльнай справядлівасьці
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by