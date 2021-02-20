|
Мужчина и девушка были задержаны в Минске за разрисовывание стен
Источник материала: ОНТ
36-летний мужчина и 23-летняя девушка были задержаны за разрисовывание стен в одном из районов Минска. Об этом
Инцидент произошел в начале февраля, когда наряд Партизанского отдела охраны заметил двух человек, разрисовывавших стены. Увидев патрульную машину, «художники» предприняли попытку скрыться, однако в итоге были задержаны.
При себе у них были найдены трафареты, балончики с краской, а также протестная символика. Как отмечается в сообщении, свои действия они оправдывали влиянием деструктивных Telegram-каналов.
Следователями была дана правовая оценка действиям пары, по итогам которой в отношении них было возбуждено уголовное дело за порчу имущества.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний мужчина и 23-летняя девушка были задержаны за разрисовывание стен в одном из районов Минска. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в начале...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)