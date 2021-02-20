Почетное звание: город Борисов стал культурной столицей Беларуси 2021 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выбрали культурную столицу 2021 года. Ей стал город Борисов – районный центр в Минской области, передает «МИР 24».

Во Дворце культуры состоялась торжественная церемония гашения конверта с маркой «Борисов – культурная столица». Там изображены достопримечательности города. А с традициями Борисова гости могли познакомиться на выставке. Здесь были представлены рушники, созданные по уникальным технологиям местных мастеров, художественная керамика. Прошли мастер-классы по соломоплетению и песочной анимации.

«Город Борисов – это и молодежный город, которому есть что показать, который может чем-то удивить, который имеет возможность провести на самом высоком организационном и творческом уровне множество мероприятий», – заявил заместитель министра культуры Республики Беларусь Валерий Громода.

«В течение года у нас будет проходить ряд творческих мероприятий. Это выступление белорусских, российских исполнителей. Театральные представления. Также с помощью посольств Японии и Франции здесь будут выступления и французских, и японских коллективов. Добро пожаловать, всех ждем в гости, следите за афишей!» – сказал председатель Борисовского районного исполнительного комитета Геннадий Денгалев.

По случаю получения городом высокого статуса состоялся и праздничный концерт. Участие в нем приняли мастера искусств Беларуси, ведущие коллективы региона.