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«Мастера оказались с руками из того самого места». Свежие ляпы строителей на «Доске позора»

20.02.2021 07:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Доска позора» продолжает начатое дело — показывать некомпетентность тех, кто берется за ремонты, строительство или проектирование. Сегодня мы в очередной раз увидим результаты их труда.

В прошлом выпуске была опубликована дверь в подъезд дома № 10 по улице Дунина-Марцинкевича в Минске. В редакцию пришло письмо, в котором объясняется, почему она так ужасно стала выглядеть после покраски.


Оказывается, на ней были несанкционированные надписи, которые закрасили акриловой краской. В письме также сообщается, что теперь она покрашена масляной краской, и, как только позволят погодные условия, дефекты устранят.


Продолжение истории с санузлом на Минской ТЭЦ-4, который попал на «Доску позора». Нам пишут, что его отремонтировали, однако он почему-то теперь закрыт. А недавно нам прислали фото еще одного санузла предприятия — со свисающим над головой сайдингом.


Кстати, по поводу ремонта туалетов предприятие отчитывалось перед администрацией Фрунзенского района:


Минск, Кижеватова, 62 В. Здесь претензия к обслуживающим организациям, которые заменили энергосберегающие лампочки на лампы накаливания.



Минск, улица Уральская, 8. В этом доме капремонт должны были сделать до сентября 2020 года, но что-то пошло не так и работы продолжаются до сих пор. Но некоторые результаты уже есть: например, установлены почтовые ящики. Правда, теперь некоторым жильцам придется нагибаться до самого пола, чтобы достать корреспонденцию из них.


А вот поручни у входа в подъезд можно считать удобными: они упираются в новую скамейку. Вышел и сразу сел отдохнуть — бабушки из подъезда точно оценят.


Оригинальный доводчик двери из резинового жгута в мобильном флюорографическом рентген-кабинете. Такой был замечен на одном минском предприятии.


Владелец квартиры в новостройке рассказывает, как ему «повезло» с электриками, которых он нанял «по знакомству». Специалисты оказались «с руками из того самого места» — в подтверждение этому он прислал фото.



Бобруйск, детская стоматологическая поликлиника на улице Советской. Вентиль крана аккуратно спрятали за угол.


Минск, улица Харьковская, 17/1. Лестница в никуда.


Борисов, улица Днепровская, 43. Счетчики из квартиры вынесли, но объяснить жильцам из 13 и 14 квартир, как снимать показания, — забыли.


Агрогородок Еремино, улица Сурганова, 8. На фото — входная дверь в подъезд. Его автор пишет: «Видна работа «опытного» дизайнера КЖУП «Гомельский райжилкомхоз».


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Минск
 
 
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