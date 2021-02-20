|
Минчане Юго-Запада выстроились в цепь солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минчане Юго-Запада выстроились в цепь солидарности
Автомобилисты поддержали протестующих гудками.
Еще одна акция минчан из Юго-Запада прошла вчера вечером. Протестующие встали в цепь солидарности. Автомобилисты поддерживают ребят гудками, сообщает телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобилисты поддержали протестующих гудками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)