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Прокуратура округа Манхэттен заинтересовалась недвижимостью Трампа

20.02.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Прокуратура округа Манхэттен заинтересовалась недвижимостью Трампа

  • 20.02.2021, 8:00
Прокуратура округа Манхэттен заинтересовалась недвижимостью Трампа

Активы экс-президента США в Нью-Йорке включают «Башню Трампа» и «Плазу Трампа».

Прокуратура округа Манхэттен обязало налоговое агентство города Нью-Йорк предоставить информацию о компании Дональда Трампа, сообщает «Голос Америки».

Прокуратура исследует – завышала ли искусственно компания Трампа стоимость своих активов в сфере недвижимости для получения более выгодных условий по кредитам, и занижала ли она их - для тех же объектов недвижимости - с целью уменьшения налогооблагаемой базы.

Активы Трампа в Нью-Йорке включают «Башню Трампа» и «Плазу Трампа».

Ранее прокуратура потребовала предоставления информации о кредитах, выданных для финансирования операций Трампа в области недвижимости, как минимум, у двух кредиторов - Deutsche Bank и Ladder Capital Finance.

Это единственное уголовное расследование в отношении бизнеса Дональда Трампа в сфере недвижимости. Прокуратура штата Нью-Йорк проводит независимое расследование, проверяя, не завышала ли компания Трампа стоимость своих активов.

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Активы экс-президента США в Нью-Йорке включают «Башню Трампа» и «Плазу Трампа».
 
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