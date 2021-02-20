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Илон Маск придумал название для своей криптовалюты

20.02.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты.


Это произошло после того, как пользователи Twitter предложили ему создать собственный "коин".

Илон Маск пообещал поддержать владельцев доджкоинов в случае их продажи. В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее "валютой Земли". Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился.


"Это определенно будет Marscoin!", – ответил он.
 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск определился с названием собственной криптовалюты.
 
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