От рикроллинга до польской коровы. Рассказываем истории песен-мемов (видео)

Источник материала: Onliner Мотивы этих треков плотно сидят где-то в подкорке, но вот вспомнить их авторов будет сложно даже под дулом автомата. На ум сразу приходят смешные видосы с чихающими котами, пьяными мужиками и Шреком, но никак не лица тех, кто их написал. Песни-мемы — это хиты Шредингера. Они умудряются быть одновременно и сверхпопулярными, и никому не известными. Мы составили подборку самых интересных песен-мемов последних лет, чтобы рассказать вам их предысторию.

Спойлер: после прочтения может возникнуть стойкое желание скачать дискографию некоторых артистов. Это нормально, у нас было так же.

Rick Astley — Never Gonna Give You Up

Мем: Рикроллинг

Начнем с нетленки. Если вам хотя бы немного за 20 и интернет для вас начался не с TikTok, то с рикроллингом вы наверняка знакомы. Древнейший, как мир, онлайн-пранк, суть которого заключалась в том, чтобы обманом заставить человека кликнуть по ссылке, которая вместо желаемого результата приводила его к клипу с рыжим мужиком в плаще. Юзер злится, мужик танцует. Тупо и смешно — идеальное сочетание для мема.

Рыжего мужика в плаще зовут Рик Эстли, и в конце восьмидесятых он был кем-то вроде Джастина Бибера для своего поколения. Каждая первая британская девчонка с начесом растекалась по танцполу, едва заслышав его бас-баритон. Трудно поверить, но легендарная песня Never Gonna Give You Up, которая после выхода в 1987 году сразу стала мировым хитом, — это первый сингл с дебютного альбома Эстли. Песня забралась на верхние строчки чартов сразу в 25 странах, включая США и Германию. То есть, по сути, Рику удалось уложить индустрию с первой же попытки.

Вплоть до начала девяностых Never Gonna Give You Up оставалась главным хитом всех выпускных, зажигая ночи впервые захмелевших подростков. Кто знал, что в конце нулевых она же подожжет стулья под задницами миллионов интернет-пользователей по всему миру.

Появился рикроллинг, как ни странно, благодаря GTA. Дело в том, что в мае 2007 года студия Rockstar Games выпустила трейлер новой, четвертой части своей легендарной игры про автоугонщиков. Желающих посмотреть на протокольную морду Нико Белича оказалось так много, что сайт компании умер уже через несколько минут после релиза. Практически сразу же на известном форуме 4chan стала распространяться ссылка на якобы зеркало страницы с трейлером. Естественно, она вела на клип Рика Эстли.

Со временем шутка прижилась и выползла далеко за пределы геймерского сообщества. По данным статистики за 2008 год, официально «рикролльнутыми» оказались по меньшей мере 18 млн американцев. Явление стало настолько массовым, что к нему начали подключаться звезды первой величины. Например, в марте 2008-го Radiohead разыграли своих фанатов, запостив ссылку на Never Gonna Give You Up под видом своего нового альбома. В том же году по «айфонам» начал гулять вирус, меняющий заставку рабочего экрана на фото Эстли с надписью «You are rickrolled!», а движение Anonymous сделало песню официальным гимном своей кампании против сайентологии.

Кульминацией безумия стало появление самого певца на параде в честь Дня благодарения. Рик внезапно выбежал из праздничной платформы, прервав номер каких-то наркоманских кукол, и исполнил свой хит на глазах у тысяч жителей Нью-Йорка. Таким образом, чувак официально пранканул главный праздник Америки — well done!

Поначалу внезапная мемность Эстли играла ему на руку. Продажи Never Gonna Give You Up в 2008 году взлетели до небес, а у его клипа за год прибавилось 25 млн просмотров (сейчас их, к слову, уже 858 млн). Но со временем, как и любой прикол, рикроллинг приелся и стал раздражать. В 2011 году журнал Rolling Stone поставил песню на 10-е место в списке худших треков восьмидесятых. Что неудивительно, учитывая то, насколько тупой у нее текст. По сути, в своем главном хите Эстли воссоздает влажную мечту любой домохозяйки: «Я смогу тебя обеспечить. \ Я никогда тебя не брошу. \ Я не стану одним из тех плохих парней». Довольно банально и не очень-то вяжется с современным образом сильной и независимой женщины, согласитесь? Прямо слышно, как где-то сейчас скрипят зубы у Бейонсе.

Simon & Garfunkel — The Sounds of Silence

Мем: Hello darkness, my old friend

То самое Hello darkness, my old friend — официальный саундтрек депрессии всех миллениалов. Песня была записана в 1964 году американским фолк-дуэтом Simon & Garfunkel и поначалу совершенно никому не сдалась. Альбом, в который она вошла, провалился, дуэт распался, а автор песни Пол Саймон отправился в Европу, где был вынужден играть свою музыку по маленьким барам за еду и выпивку.

Каково же было его удивление, когда спустя год нищенской жизни, за несколько минут до выступления в очередной забегаловке Копенгагена Пол узнал, что его песня попала в американские чарты. Оказалось, что бывший продюсер группы Тим Уилсон, не ставя в известность участников дуэта, записал рок-версию The Sounds of Silence, добавив в оригинальный трек электрогитару, бас и барабаны. Именно эта версия в итоге получила ошеломительный успех, дважды забравшись на вершину чарта Billboard.

Осенью 1965 года Саймон возвращается в Америку и воссоединяется со своим другом Артом Гарфанкелем, чтобы в скором времени вместе заработать кучу денег, целую тележку «Грэмми» и превратиться в живых икон фолк-рока. О невероятной успешности дуэта Simon & Garfunkel говорит хотя бы тот факт, что в 1981 году на их концерт в Центральном парке Нью-Йорка пришло более полумиллиона человек. Это десять «Роков за Бобров», на секундочку! И готовы поспорить, под The Sounds of Silence рыдал в тот вечер каждый.

Кстати, забавный факт: самая пронзительная и депрессивная баллада века написана далеко не о любовных терзаниях. По словам Саймона, песня появилась как реакция на убийство Джона Кеннеди. Так что в следующий раз, когда после расставания будешь плакать у окна и «приветствовать старого друга темноту», задумайся на секундочку, что сейчас ты рыдаешь под поминальный госпел по 35-му президенту США.

Vicetone & Tony Igy — Astronomia

То, что самым популярным мемом 2020-го стало видео с танцующими гробовщиками, — это, конечно, эталон черной иронии. Для многих прошлый год действительно вышел, мягко говоря, не самым веселым. Но не для простого русского парня Антона Игумнова из города Каменск-Шахтинского. Как вообще можно грустить, когда твой трек спустя 10 лет после выхода вдруг залетает в топ Shazam, обгоняя там Дрейка и The Weeknd?

Мем: Coffin Dance

Да, вы все правильно поняли: автор музыки из мема Coffin Dance — простой диджей из Ростовской области под ником Tony Igy. И да, это его треки в конце нулевых гуляли по телефонам под названиями «Kazantip 2008» и «DJ Next — Хит лета 2010» (издержки поколения Bluetooth). Не удивимся, если ваш первый несмелый опыт тектоника также происходил под одну из этих композиций.

Astronomia, без сомнений, самый популярный трек артиста. Причем мировым хитом песня стала еще задолго до появления мема. В 2011 году вышел популярный трек Игги Азалии My World, бит которого строился вокруг семпла того самого «Хита лета 2010».

А в 2014-м свой ремикс на Astronomia выпустил электронный дуэт из Нидерландов Vicetone. На тот момент ребята занимали 24-ю строчку в списке лучших диджеев планеты по версии журнала DJ Magazine. Неудивительно, что обновленная версия стрельнула еще сильнее оригинала. Кстати, в том самом видео с озорными могильщиками звучит именно она.

С треком разобрались, осталась чисто формальная мелочь — понять, что за дичь происходит на видео и почему эти чернокожие парни в костюмах пляшут с гробом. Тут все тоже оказалось довольно просто: подобные танцевально-погребальные ритуалы широко распространены в странах Африки и на юге США. Завирусившееся видео как раз является рекламой бюро ритуальных услуг из Ганы. Непонятно, почему в качестве саундтрека авторы ролика выбрали именно Astronomia, но песня определенно придает происходящему дополнительной эпичности.

Scatman John — The Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

Skibidi нашего детства. Клип с этим усатым дедом смотрел, наверное, каждый ребенок нулевых, а смешной и слегка дебильный припев этой песенки стал одним из самых популярных рингтонов того времени.

Никто из нас тогда и не догадывался, что этот позитивный дедуля в шляпе, бодро читающий рэп, был чудовищным заикой. А еще бывшим алкоголиком и джазменом-виртуозом. Жизнь Джона Ларкина (настоящее имя Скэтмена) реально заслуживает голливудского байопика. С малых лет будущая звезда скэта не могла связно выговорить и двух слов, не повторив их перед этим шесть-семь раз. Парень очень стеснялся этого и мало общался со сверстниками. Единственным, что спасало его от одиночества, было фортепиано. «Игра на пианино дала мне возможность разговаривать», — рассказывал артист много лет спустя в интервью. Кстати, рассказывал он это, все еще ужасно заикаясь.

Повзрослев, Джон стал играть джаз по мелким пабам, зарабатывая этим на хлеб и виски. Последнего в его жизни было даже чересчур много. Причин стать алкоголиком Ларкин имел предостаточно: его первый сольный джазовый альбом оказался никому не нужен, он все еще жутко комплексовал по поводу заикания и вел асоциальный образ жизни, а его лучший друг умер от рака — в общем, жизнь была ни разу не сахар.

Помогли поддержка жены, всегда верившей в талант Джона, и переезд в Германию. Там Ларкин смог побороть все свои зависимости и впервые в жизни запел в стиле скэт. Это чисто джазовый стиль пения, когда артист имитирует звуки другого инструмента (чаще всего трубы). Вместо осмысленных слов — прикольная ритмичная тарабарщина. Идеально для заики.

Однажды агенту музыканта и пришла в голову гениальная мысль — смешать популярный в то время евродэнс, скэт и хип-хоп. Лэйблу BMG идея понравилась, а вот сам Ларкин боялся, что слушатели поймут, что он заика, и отвергнут его. Тогда жена посоветовала Джону не делать тайну из своего недостатка, а наоборот, написать о нем песню. Получилась невероятно заводная, светлая и заедающая в голове композиция, в которой дедок прямым текстом заявляет: «Все говорят, что Скэтмен — заика. \ Но он не заикается, когда поет. \ Потому что скэт — это и есть заикание. \ Не стоит себя стесняться».

Наивная искренность помогла Джону Скэтмену продать свой альбом тиражом в 6 млн экземпляров и стать суперзвездой. Особенно полюбили его в Японии — там усатого дедушку печатали на банках кока-колы и шили игрушки с его лицом. До самой смерти Джон занимался музыкой и помогал людям с нарушениями речи в собственном фонде. Такой вот «ба-доп-боп».

Yes — Roundabout

Мем: To be continued…

Пятьдесят лет музыкальной карьеры, двадцать один студийный альбом, мировое признание и звание отцов прогрессив-рока — все для того, чтобы школьники знали твою музыку по 10-секундному отрывку из мема To be continued… Интересно, что думает солист группы Yes Джон Андерсон, когда видит очередной прикол, где под его песню толстый мужик плашмя падает в бассейн?

Началось все, как это часто бывает в интернете, с аниме. Дело в том, что каждая серия культового японского анимационного сериала «Невероятные приключения ДжоДжо» заканчивалась басовым «соляком» из Roundabout и большой дразнящей надписью «Продолжение следует». Причем сюжет всегда обрывался на самом интересном месте, что невероятно злило фанатов — настолько, что со временем это переросло в самостоятельный мем. Теперь Roundabout обрывает интригующие концовки любых вирусных видео и злит не только аниме-нердов, но и вообще всех в интернете.

Не злятся, наверное, только сами участники группы Yes: они ведь прокуренные хипари из шестидесятых — эти люди, как правило, очень спокойные и умиротворенные. Собственно, сама песня Roundabout («Карусель») — как раз в духе хиппи. В ней поется о том, как же классно кататься обдолбанным по дорогам с кольцевым движением. В момент написания трека группа находилась в туре по Шотландии. Местная природа, горы, выглядывающие из облаков, а также крепкий косячок вдохновили Джона Андерсона на написание этого шедевра. Кстати, оригинальная версия песни длится восемь с половиной минут. Сильно же его тогда взяло…



Скрин из того самого аниме

Ладно, иронизировать можно сколько угодно, но на самом деле, если посмотреть на живое исполнение Roundabout, челюсть буквально падает на пол от мастерства музыкантов. Песни Yes невероятно сложны в исполнении, а саму группу называют одной из самых технически одаренных команд в истории рока. Только посмотри, как у дедушек пальцы по грифам бегают — в их-то годы! Лучшая профилактика остеохондроза!

Blonde Redhead — For the Damaged Coda

На этом моменте у всех фанатов «Рика и Морти» точно екнуло сердечко. Они же еще остались после последнего сезона, м? Если мы кому-то помогли наконец найти эту эпическую песню, которой так часто заканчивались традиционные эпизоды из цитадели, — пожалуйста, ребята, все для вас! «Вабба-лабба-даб-дабс», как говорится.

Blonde Redhead — определенно одна из самых интересных в музыкальном плане команд в нашей подборке. Особенно если вы фанатеете по классическому альтернативному року. Группа была основана в Нью-Йорке в 1993 году братьями-близнецами Пейс и двумя японскими студентами по обмену Казу Макино и Маки Такахаси после случайной встречи в итальянском ресторане. Такая внезапная межкультурная коммуника.

Медленно, но верно интернациональная банда стала пробивать полы местной инди-сцены. Группа быстро заручилась протекцией легенд альт-рока Sonic Youth (которыми кстати вдохновлялись Nirvana, Radiohead и Placebo), их альбом продюсировал Ги Пиччотто из Fugazi — в общем, весь сок отбитого альтернативного Нью-Йорка девяностых остался в пластинках Blonde Redhead. Ценителям атмосферной винтажной грязи и холодящего спину женского вокала точно зайдет.

Cypis — Gdzie jest biały węgorz? (Zejście)

Продолжая тему животных: что может быть смешнее видео с танцующей под польский рэп анимированной коровой? Наверное, только его десятичасовая версия. Интернет не в первый раз устраивает нам проверку на адекватность, но эта, пожалуй, стала одной из самых серьезных.

Мем: Польская корова

Почему корова? Над этим вопросом до сих пор бьются умы лучших мемологов мира. Эксперты сайта Know Your Meme считают, что дело в европейских стереотипах о Польше: мол, страна плотно ассоциируется на Западе с сельским хозяйством. Поэтому танцы коровы под польский хип-хоп — это смешно по определению. Впрочем, пока все искали ответы, мем успел мутировать: теперь благодаря технологии Deep Fake польский рэп запели знаменитости и мировые лидеры — от Роберта Левандовски до Владимира Путина.

Есть даже очень правдоподобный, на первый взгляд, вариант с Лукашенко.

Но, разумеется, это «фальшыука, сфабрыкованая в…».

Что же касается песни, то тут все не так весело. Название трека переводится как «Где белая горячка?», и в нем рэпер Cypis читает от лица человека, переживающего наркотическую ломку. Несмотря на легкий и позитивный мотив, на самом деле песня довольно депрессивная. «Я засыхаю, как вырванный сорняк», «Кажется, смерть разрушает меня» — примерно так переводятся отдельные строчки, под которые пляшет корова. Оригинальный клип, вышедший шесть лет назад, снят в черно-белой гамме и тоже позитива не прибавляет.

Насколько сюжет песни автобиографичен и можно ли считать Cypis польским Гуфом — вопросы открытые. Но, судя по Instagram, рэпер до сих пор жив, здоров и вовсю хайпит на собственном меме. Даже новый ремикс на трек выкатил.

Что ж, пожелаем ему, чтобы белочка и дальше ошибалась адресом.

R. Kelly — I Believe I Can Fly

Мем: Какой угодно слоумоушен

Идеальная песня для видео со свадеб и медляков на школьных дискотеках. Впервые появившись в фильме «Космический джем» с Багзом Банни и Майклом Джорданом в главных ролях, впоследствии трек стал плотно ассоциироваться с романтическим слоумоушеном. Что странно, ведь в самом фильме под него Майкл просто кидает мячик на заднем дворе.

Видимо, разгадка — в тексте композиции, наполненном нежными и мечтательными метафорами: «Моя жизнь была просто плохой песней, \ Но теперь я понял, что значит настоящая любовь». Ну прям ми-ми-ми…

Странно слышать такие слова от человека, подозреваемого в серийных изнасилованиях и педофилии. Прямо сейчас автор этой песни, один из символов Чикаго, король R&B, певец R. Kelly находится под следствием. Ему предъявлены обвинения в насилии (в том числе пять эпизодов с несовершеннолетними), содержании женщин в секс-рабстве и изготовлении порнографии. Причем это не первое подобное обвинение: в 2001 году в руки журналистов попала кассета, на которой певец и 14-летняя девочка… Короче, тогда R. Kelly и его адвокатам удалось отвертеться. Сейчас же музыканта с большой вероятностью все же посадят, и ближайшие 30 лет «скай» он будет видеть в клеточку.

В интернете набирает популярность общественное движение Mute R. Kelly, призывающее бойкотировать его музыку. С просьбой посадить певца выступила даже Lady Gaga, с которой у R. Kelly была совместная песня.

Примечательно, что парочку лет назад артист выпустил 19-минутный трек I Admit, в котором довольно откровенно сознается в содеянном: «Я признаю, что трахал всех этих леди, постарше и помоложе. Но, скажите мне, разве это можно назвать педофилией?» Когда начался судебный процесс, песня была оперативно удалена с официального канала R. Kelly в SoundCloud. Видимо, чтобы не стать лишней уликой. Что ж, значит, все-таки можно…

Dr. Dre ft. Snoop Dogg, Kurupt, Nate Dogg — The Next Episode

Мем: Thug life

Дисклеймер: во время прослушивания этого трека возможны осадки в виде пиксельных солнцезащитных очков. Тот самый случай, когда песня действительно идеально подходит к своему мему. Знаменитое снупдоговское La-da-da-da-dah обычно звучит в видео, когда кто-то изящно выпутывается из сложной ситуации или показывает себя настоящим прошаренным OG. Подается с гарниром из нарисованного снэпбэка, косячка и черных очков, которые медленно надвигаются на лицо героя мема. Так, по мнению интернета, выглядит настоящий thug life.

Ну а кому еще петь песню про эту самую «бандитскую жизнь», как не легендам Комптона Dr. Dre и Kurupt? А если вспомнить, что двоюродные братья Snoop Dogg и Nate Dogg и вовсе по молодости состояли в банде Сrips, вопросы отпадают сами собой. Устами этих парней шепчет улица. Правда, конкретно в случае с треком The Next Episode, улица шепчет не то чтобы очень мудрые вещи. Текст композиции представляет собой типичные гангстерские понты в стиле «Я бох, ты лох, у меня есть пушка, телки и крутая кепка, а тебя нет — йоу!». Поэты с блока не привыкли копать глубоко…

Но таков уж был рэп девяностых — что поделать, законы жанра. К тому же всякий смех пропадает, когда узнаешь, что альбом Dr. Dre 2001, на котором вышла The Next Episode, стал шестикратно платиновым и принес своему автору «Грэмми» как лучшему продюсеру. И вот на этом моменте «наезд» черных очков на большую бритую голову Дре был бы более чем уместен.

Кстати, тут недавно Доктору самому понадобился доктор . Но вроде все обошлось. «Гэнгста парадайз» подождет — спасибо, что живой…

Smash Mouth — All Star

Именно под эту песню мир впервые увидел Шрека. Зеленый огр ворвался в жизни миллиардов людей, выбив дверь туалета ногой под протяжное So-o-omebody once told me… — боже, как же это было эпично! Настолько эпично, что школьники из глубоких деревень до сих пор снимают на это пародии.

Наверное, лучшего саундтрека к этому мультику подобрать было невозможно. Лирический герой All Star и впрямь слишком сильно похож на Шрека. Не шибко умный парнишка, которому все пророчат тяжелую жизнь и считают лузером, к припеву становится рок-звездой и дает жару. Наивно, «ванильно» и очень по-диснеевски — то, что нужно.

Сама группа Smash Mouth в конце девяностых считалась одной из самых больших надежд ска-панка. Ребята состояли на лейбле Interscope вместе с Dr. Dre, Limp Bizkit и Эминемом, а самый успешный их альбом Astro Lounge был распродан тиражом в 3 млн экземпляров. Сейчас группа уже давно прошла пик своей популярности, но держим пари, что роялти с их бессмертного So-o-omebody… легко обеспечит им безбедную старость.

AWOLNATION — Run

Мем: Run

Еще пару годиков назад в интернете никто никуда не бегал без этого саундтрека на фоне. Всему виной эпичная композиция довольно любопытной американской альтернативной группы AWOLNATION (ДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПИСЬЮ!). А еще вы наверняка легко вспомните их главный хит Sail , от которого в 2010-м было некуда спрятаться.

Солист группы Аарон Бруно — отличный пример того, что успех к музыканту может прийти и в зрелом возрасте, если он сильно этого захочет. Парня выгоняли из школ и колледжей, он играл панк в никому не нужных группах, и каждый раз, когда казалось, что еще чуть-чуть — и попрет, удача снова «убегала» от него. С одной из своих групп Бруно умудрился даже потурить с Linkin Park, но очень недолго. В порыве панковского угара музыканты разнесли сцену на одном из первых концертов, после чего сразу же вылетели с лейбла.

И вот, когда Аарону стукнуло 31, случился AWOLNATION, случился Sail, у которого на YouTube со всеми перезаливами в сумме более полумиллиарда просмотров, — случилась наконец-таки настоящая слава, вопреки всему и всем. Теперь он может со спокойной душой громить сцены на лучших фестивалях и не париться по поводу того, что его лишат работы.

Кстати, возвращаясь собственно к песне Run: не кажется ли вам слегка ироничным, что в мемах про убегающих уточек и котиков на фоне звучит трек про то, что человек — корень всех бед планеты и от него нужно «УБЕГАТЬ»? Есть о чем подумать на досуге.