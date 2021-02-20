Угадаете, сколько стоят эти Mercedes?

Источник материала: Onliner

Mercedes — это настоящий автомобиль мечты. Даже самые доступные переднеприводные модели со звездой на решетке радиатора стоят как однокомнатная квартира. А если речь о седанах и крупных кроссоверах, то там прайс больше напоминает номер телефона. Вы еще помните, что мы делаем, когда наша ментальная солидность не совпадает с солидностью нашего кошелька? Правильно — идем на «Автобарахолку» искать подержанный престижный автомобиль. И ведь мало кто догадается, за сколько вы купили свой бэушный Mercedes. Или догадается? Давайте проверим.

Mercedes 190

Предок нынешнего Mercedes C-Class все еще молод душой. В ФРГ умели проектировать надежные машины, и десятки тысяч Mercedes 190 все еще колесят по европейским дорогам. Хватает W201 и у нас. В Минске, например, продается белоснежный седан 1992 года выпуска. Автомобиль, намотавший всего 250 тыс. км, оснащен атмосферным 2-литровым бензиновым мотором. Коробка передач — механическая.





Продавец уверяет, что заднеприводный седан в отличном состоянии, с ухоженным салоном и сохранившейся деревянной панелью на центральной консоли. Спереди у этого Mercedes электростеклоподъемники, и они работают. В комплекте идут зимние и летние шины на разных дисках. Все стекла у автомобиля родные, и кузов в нормальном состоянии. Внимания требует только капот. В 1992 году эту машину могли позволить себе только избранные богачи. А сколько сегодня стоит 190-й?

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Mercedes CL

В свое время это было самое дорогое немецкое купе. Его даже сравнивали с моделями Bentley и Rolls-Royce. Ни у BMW, ни у Audi тогда не было «двухдверки» представительского класса. Да и сейчас Mercedes S-Class Coupe выделяется на фоне других машин класса GT. В Минске своего владельца ищет CL 2002 года выпуска. Это купе построено на базе S-Class W220, и в 2002-м за гидравлическую подвеску нужно было доплатить. А сейчас наоборот — больше ценится простая пружинная (именно такая на этом CL).





Автомобиль оснащен 5-литровым движком и автоматической коробкой передач. Пробег — всего лишь 226 тыс. км. На минуточку, машине почти 20 лет. Продавец уверяет, что у CL заменены все расходники, включая масло, фильтры, колодки, задние тормозные диски и тормозные шланги. Один нюанс — этот Mercedes на российском учете. Действующая страховка у автомобиля до апреля этого года.

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Mercedes CLA

Ладно, хватит старые модели перебирать. Давайте посмотрим на свежие Mercedes. Вот, например, переднеприводный седан CLA 2013 год выпуска. Считай, новый. Соплатформенник предыдущего A-Class окрашен в фиолетовый цвет и оснащен 1,6-литровым турбомотором, развивающим 122 л. с. Коробка передач — механическая, пробег — 143 тыс. км. Три года назад этот Mercedes прибыл в Беларусь из Германии. В нашей стране он побывал в руках только одного владельца, который сейчас и продает авто.





Если не обращать внимания на «механику», то в остальном седан в достаточно богатой комплектации. Есть камера заднего вида, 2-зонный климат-контроль, парктроники, вебасто, литые диски, круиз-контроль, цветной бортовой компьютер, датчики дождя и света, автоматический парковщик и мн. др. Техосмотр у машины до апреля. В объявлении указано, что зимняя резина — с большим остатком. Техобслуживание проводилось не реже чем раз в 10 тыс. км.

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Mercedes SL

Компания Mercedes всю свою историю славилась роскошными кабриолетами и родстерами. SL — один из лучших примеров, как можно сделать очень дорогой 2-местный автомобиль со съемной крышей и высоким уровнем комфорта. Можно сказать, это родстер представительского класса. Опять же ни у BMW, ни у Audi подобной модели в линейке не было. В столице пытаются продать SL 2006 года выпуска, который за 15 лет намотал 216 тыс. км.





Машина оснащена 5-литровым мотором, который встречался на многих больших «Мерсах» позапрошлого десятилетия. Коробка передач, безусловно, автоматическая, а привод — на заднюю ось. Родстер может похвастаться салоном повышенной комфортности, с кожаной отделкой, деревянными вставками и электроприводами. Аудиосистема у SL — премиального уровня, от компании Bose.

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Mercedes S-Class

На рынке подержанных машин седаны представительского класса как хорошее вино — чем старше, тем лучше. Только в отличие от вина автомобили с годами дешевеют. S-Class в кузове W221 сейчас самый востребованный среди всех «эсок». Еще бы, ведь по цене Lada Vesta ты покупаешь себе машину, на которой еще 10 лет назад ездили с личным водителем. В Молодечно ищет своего нового владельца S350 Long с полным приводом, 3,5-литровым мотором и АКП. Седан 2008 года выпуска, с пробегом 230 тыс. км.





Машина оснащена системой ночного видения и камерой заднего вида. Все сиденья в салоне этого роскошного седана имеют функцию массажа. Есть даже подогрев руля. В общем, это очень и очень навороченный автомобиль для своего возраста. На втором ряду есть откидной столик как в самолете. А по центру дивана — широкий подлокотник.

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Mercedes GL

Внедорожник GL, как и его преемник GLS, считается самым роскошным кроссовером Mercedes. Это семейство всегда было на одну ступеньку выше ML/GLE и предназначалось для самых взыскательных покупателей. Три ряда кресел, комфорт не хуже, чем в машине бизнес-класса, высочайший уровень безопасности. Недаром у GL так много поклонников на нашем рынке. В Минске продается Х164 2007 года выпуска. Пробег для такого возраста небольшой — 250 тыс. км.





Машина оснащена 4,7-литровым мотором мощностью 340 л. с. Коробка передач — автоматическая, а привод, как и у всех GL, — на обе оси. «Автомобиль в хорошем состоянии, по технической части без проблем, кузов полностью в родной краске. Небольшой торг», — говорится в объявлении.

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