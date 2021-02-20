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Угадаете, сколько стоят эти Mercedes?
Источник материала: Onliner
Mercedes — это настоящий автомобиль мечты. Даже самые доступные переднеприводные модели со звездой на решетке радиатора стоят как однокомнатная квартира. А если речь о седанах и крупных кроссоверах, то там прайс больше напоминает номер телефона. Вы еще помните, что мы делаем, когда наша ментальная солидность не совпадает с солидностью нашего кошелька? Правильно — идем на
Mercedes 190
Предок нынешнего Mercedes C-Class все еще молод душой. В ФРГ умели проектировать надежные машины, и десятки тысяч Mercedes 190 все еще колесят по европейским дорогам. Хватает W201 и у нас. В Минске, например, продается белоснежный седан 1992 года выпуска. Автомобиль, намотавший всего 250 тыс. км, оснащен атмосферным 2-литровым бензиновым мотором. Коробка передач — механическая.
Продавец уверяет, что заднеприводный седан в отличном состоянии, с ухоженным салоном и сохранившейся деревянной панелью на центральной консоли. Спереди у этого Mercedes электростеклоподъемники, и они работают. В комплекте идут зимние и летние шины на разных дисках. Все стекла у автомобиля родные, и кузов в нормальном состоянии. Внимания требует только капот. В 1992 году эту машину могли позволить себе только избранные богачи. А сколько сегодня стоит 190-й?
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
Mercedes CL
В свое время это было самое дорогое немецкое купе. Его даже сравнивали с моделями Bentley и Rolls-Royce. Ни у BMW, ни у Audi тогда не было «двухдверки» представительского класса. Да и сейчас Mercedes S-Class Coupe выделяется на фоне других машин класса GT. В Минске своего владельца ищет CL 2002 года выпуска. Это купе построено на базе S-Class W220, и в 2002-м за гидравлическую подвеску нужно было доплатить. А сейчас наоборот — больше ценится простая пружинная (именно такая на этом CL).
Автомобиль оснащен 5-литровым движком и автоматической коробкой передач. Пробег — всего лишь 226 тыс. км. На минуточку, машине почти 20 лет. Продавец уверяет, что у CL заменены все расходники, включая масло, фильтры, колодки, задние тормозные диски и тормозные шланги. Один нюанс — этот Mercedes на российском учете. Действующая страховка у автомобиля до апреля этого года.
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
Mercedes CLA
Ладно, хватит старые модели перебирать. Давайте посмотрим на свежие Mercedes. Вот, например, переднеприводный седан CLA 2013 год выпуска. Считай, новый. Соплатформенник предыдущего A-Class окрашен в фиолетовый цвет и оснащен 1,6-литровым турбомотором, развивающим 122 л. с. Коробка передач — механическая, пробег — 143 тыс. км. Три года назад этот Mercedes прибыл в Беларусь из Германии. В нашей стране он побывал в руках только одного владельца, который сейчас и продает авто.
Если не обращать внимания на «механику», то в остальном седан в достаточно богатой комплектации. Есть камера заднего вида, 2-зонный климат-контроль, парктроники, вебасто, литые диски, круиз-контроль, цветной бортовой компьютер, датчики дождя и света, автоматический парковщик и мн. др. Техосмотр у машины до апреля. В объявлении указано, что зимняя резина — с большим остатком. Техобслуживание проводилось не реже чем раз в 10 тыс. км.
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
Mercedes SL
Компания Mercedes всю свою историю славилась роскошными кабриолетами и родстерами. SL — один из лучших примеров, как можно сделать очень дорогой 2-местный автомобиль со съемной крышей и высоким уровнем комфорта. Можно сказать, это родстер представительского класса. Опять же ни у BMW, ни у Audi подобной модели в линейке не было. В столице пытаются продать SL 2006 года выпуска, который за 15 лет намотал 216 тыс. км.
Машина оснащена 5-литровым мотором, который встречался на многих больших «Мерсах» позапрошлого десятилетия. Коробка передач, безусловно, автоматическая, а привод — на заднюю ось. Родстер может похвастаться салоном повышенной комфортности, с кожаной отделкой, деревянными вставками и электроприводами. Аудиосистема у SL — премиального уровня, от компании Bose.
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
Mercedes S-Class
На рынке подержанных машин седаны представительского класса как хорошее вино — чем старше, тем лучше. Только в отличие от вина автомобили с годами дешевеют. S-Class в кузове W221 сейчас самый востребованный среди всех «эсок». Еще бы, ведь по цене Lada Vesta ты покупаешь себе машину, на которой еще 10 лет назад ездили с личным водителем. В Молодечно ищет своего нового владельца S350 Long с полным приводом, 3,5-литровым мотором и АКП. Седан 2008 года выпуска, с пробегом 230 тыс. км.
Машина оснащена системой ночного видения и камерой заднего вида. Все сиденья в салоне этого роскошного седана имеют функцию массажа. Есть даже подогрев руля. В общем, это очень и очень навороченный автомобиль для своего возраста. На втором ряду есть откидной столик как в самолете. А по центру дивана — широкий подлокотник.
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
Mercedes GL
Внедорожник GL, как и его преемник GLS, считается самым роскошным кроссовером Mercedes. Это семейство всегда было на одну ступеньку выше ML/GLE и предназначалось для самых взыскательных покупателей. Три ряда кресел, комфорт не хуже, чем в машине бизнес-класса, высочайший уровень безопасности. Недаром у GL так много поклонников на нашем рынке. В Минске продается Х164 2007 года выпуска. Пробег для такого возраста небольшой — 250 тыс. км.
Машина оснащена 4,7-литровым мотором мощностью 340 л. с. Коробка передач — автоматическая, а привод, как и у всех GL, — на обе оси. «Автомобиль в хорошем состоянии, по технической части без проблем, кузов полностью в родной краске. Небольшой торг», — говорится в объявлении.
Как думаете, сколько стоит этот автомобиль?
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Mercedes — это настоящий автомобиль мечты. Даже самые доступные переднеприводные модели со звездой на решетке радиатора стоят как однокомнатная квартира. А если...
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