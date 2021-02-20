44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда

Источник материала: Onliner В 2015 году на железнодорожном узле в Великобритании едва не столкнулись два поезда, каждый из которых перевозил сотни пассажиров. Оба состава двигались со скоростью порядка 100 км/ч, происшествие могло стать одной из крупнейших железнодорожных катастроф в истории страны. Этот случай привел к серьезным последствиям не только для одного из машинистов, но и для железнодорожной компании, которую могли навсегда лишить права перевозок.

Чартер на раритете

West Coast Railways (WCR) основали в 1998 году для осуществления чартерных рейсов на поездах разных типов: как дизелях, так и винтажных паровозах. Тринадцать вагонов поезда 1Z67 тянул паровоз Tangmere 1947 года выпуска, который сняли с регулярных маршрутов British Rail еще в 1963-м. Раритет пригодился WRC, которая устраивала поездки по живописным местам в графстве Уилтшир. 7 марта 2015 года чартер с несколькими сотнями пассажиров отправился с вокзала Бристоль Темпл Мидс на вокзал Саутенд Ист в Лондоне. Поездом управлял Мэлвин Кокс — машинист с 40-летним стажем.

Паровозу хоть и было почти 70 лет, его серьезно доработали для соответствия актуальным стандартам безопасности. На Tangmere установили автоматическую систему предупреждения (AWS) и систему защиты и предупреждения поездов (TPWS). Последняя способна автоматически включать тормоза поезда, если после предупредительного сигнала нет реакции машиниста. Однако, как выяснилось, даже это не всегда уберегает от инцидентов.



Паровоз Tangmere, участвовавший в инциденте. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

В то же время по маршруту Суонси — Лондон двигался скоростной современный поезд Intercity 125 под номером 1L76 компании Great Western Railway. Он, по данным BBC, перевозил порядка 300—400 человек. То есть в вагонах обоих поездов находилось более полутысячи пассажиров, и это по самым скромным подсчетам. Пути 1L76 и 1Z67 пересекались, но это не должно было вызвать проблем: все системы безопасности работают, машинисты обучены в соответствии со всеми стандартами и допущены к работе.

Пересечение находилось на узле Вуттон Бассетт, который расположен между станциями в Чиппенхэме и Суиндоне. Узел состоит из двух путей, к главному присоединяются пути других направлений. Обычно поездам, следующим по главному пути со стороны Чиппенхэма, можно приближаться к Вуттон Бассетту на весьма внушительной скорости — 201 км/ч. Но 7 марта 2015 года допустимая скорость оказалась значительно ниже — 137 км/ч. Связано это было с состоянием железнодорожного полотна.

Правда, для поезда под номером 1Z67 и это ограничение было за пределами дозволенного: всем паровозам, включая Tangmere, разрешалось двигаться по железным дорогам всей Великобритании со скоростью не более 121 км/ч. По правилам приоритет был у скоростного 1L76: он проезжает первым, а вслед за ним на безопасном расстоянии должен проследовать менее быстрый 1Z67.

Череда ошибок

Современный Intercity 125 проехал узел на скорости 113 км/ч. Паровоз, который следовал за ним, должен был остановиться на запрещающий сигнал светофора SN45. Но Мэлвин Кокс проигнорировал светофор и двинулся дальше, что привело к возникновению потенциально опасной ситуации и угрозе столкновения.



Синяя линия — путь, по которому двигался паровоз. Зеленая — линия пути второго поезда

Светофор SN45 оборудован AWS и TPWS — системами безопасности, которые также установлены и на паровозе. Перед этим поезд проехал светофор SN43. Машинист 1Z67 должен был на подъезде к станции связаться с диспетчером, который отвечает за движение поездов по этому участку. Однако он пропустил желтый (предупреждающий) сигнал SN43. Не заметить его трудно: он расположен на столбе на открытом участке пути. В дальнейшем будет установлено, что Кокса отвлекали, а рабочая нагрузка на него была больше обычной.

У машиниста Tangmere весьма скудный обзор из кабины. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

Из-за незамеченного сигнала машинист перестал верно ориентироваться в пространстве. Поэтому звуковое предупреждение системы AWS застало его врасплох: он не понимал, почему она активировалась. Остановиться к следующему, горящему красным светофору SN45 поезд уже не мог. При этом системы безопасности оказались не особо полезными: из-за особенностей установки AWS и TPWS были автономны друг от друга, и автоматически зажать тормоза до полной остановки при такой конфигурации они не могли. Причем подобная установка систем противоречит принятым на железной дороге нормам. В дальнейшем регулятор обнаружил, что автономная установка AWS и TPWS практиковалась в West Coast Railways. Все дело в порой непонятных срабатываниях AWS, которая сбрасывала скорость там, где на это не было видимых причин, — в результате машинистам доставалось за отклонение от графика движения.

Горящий красным светофор SN45 Мэлвин Кокс увидел, но было уже слишком поздно: остановиться перед ним было невозможно из-за пропущенного SN43, который предписывал снизить скорость, о чем и сигнализировала AWS. Экстренная активация тормозов позволила остановить поезд лишь за 640 метров от светофора SN45. Скоростной поезд 1L76 проехал узел всего 44 секунды назад. Задержись он на пару десятков секунд, и на слиянии путей перед ним оказался бы проехавший на красный 1Z67, в вагонах которого находились сотни пассажиров.



Светофор, который не заметил машинист поезда 1Z67. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

Масса нарушений

Об инциденте быстро стало известно, комиссия принялась изучать причины происшествия и обнаружила несколько серьезных нарушений. К действиям машиниста 1L76 Great Western Railway претензий не было: он двигался на разрешающий сигнал светофора с соблюдением требуемой скорости. Зато много вопросов возникло к Мэлвину Коксу, управлявшему паровозом Tangmere. Расследование привело к серьезнейшим последствиям как для него, так и для West Coast Railways.

Комиссия по расследованию заключила, что на возникновение столь опасной ситуации повлияло несколько факторов. Первый и главный из них — машинист не заметил предупреждающий светофор SN43. Предположительно, его отвлекли другие находившиеся в кабине люди, или же сказалась высокая нагрузка, что негативно повлияло на внимательность. По этой же причине машинист мог неверно истолковать предупредительный сигнал системы AWS. Второй фактор — система безопасности из-за особенностей установки не работала должным образом. Что еще хуже, среди основных факторов указана «слабая культура безопасности» West Coast Railways, что и послужило причиной монтажа системы безопасности с нарушением требуемых норм.

Запрет на перевозки

Были и другие нарекания: к примеру, компания не ставила на рейсы отдельного человека, чьей главной обязанностью было следить за знаками и помогать машинисту. Более того, Мэлвина Кокса перед рейсом даже не проверили на наркотики и алкоголь. Сразу после происшествия он тоже не проходил тест, поэтому нельзя однозначно говорить о его состоянии в период управления поездом. Впрочем, свидетели утверждали, что по внешним признакам Кокс был абсолютно трезв.

3 апреля того же года West Coast Railways запретили выполнять перевозки: регулятор отметил, что деятельность компании ставит под угрозу безопасность на железной дороге. Этот бан стал первым за все время существования частных железнодорожных компаний Великобритании, что в очередной раз говорит о серьезности нарушений. Поезда WCR не выходили из депо больше месяца (компания добилась снятия запрета на свою деятельность только к 8 мая).

Но этим дело не ограничилось. Суд оштрафовал WCR на 200 тыс. фунтов и обязал оплатить расходы в размере 64 тыс. фунтов. Мэлвину Коксу, который управлял поездом 1Z67, назначили четыре месяца тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 18 месяцев. Помимо прочего, было установлено, что он сказал коллеге отключить систему автоматического торможения.

Претензии к WCR вновь возникли в 2016 году, когда из-за вопросов безопасности ей повторно временно запретили выходить на главные пути железной дороги. С тех пор West Coast Railways серьезно поработала над своими стандартами. Компания существует и по настоящее время, серьезных инцидентов с ее участием больше не происходило.

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