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44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда

20.02.2021 08:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2015 году на железнодорожном узле в Великобритании едва не столкнулись два поезда, каждый из которых перевозил сотни пассажиров. Оба состава двигались со скоростью порядка 100 км/ч, происшествие могло стать одной из крупнейших железнодорожных катастроф в истории страны. Этот случай привел к серьезным последствиям не только для одного из машинистов, но и для железнодорожной компании, которую могли навсегда лишить права перевозок.

Чартер на раритете

West Coast Railways (WCR) основали в 1998 году для осуществления чартерных рейсов на поездах разных типов: как дизелях, так и винтажных паровозах. Тринадцать вагонов поезда 1Z67 тянул паровоз Tangmere 1947 года выпуска, который сняли с регулярных маршрутов British Rail еще в 1963-м. Раритет пригодился WRC, которая устраивала поездки по живописным местам в графстве Уилтшир. 7 марта 2015 года чартер с несколькими сотнями пассажиров отправился с вокзала Бристоль Темпл Мидс на вокзал Саутенд Ист в Лондоне. Поездом управлял Мэлвин Кокс — машинист с 40-летним стажем.

Паровозу хоть и было почти 70 лет, его серьезно доработали для соответствия актуальным стандартам безопасности. На Tangmere установили автоматическую систему предупреждения (AWS) и систему защиты и предупреждения поездов (TPWS). Последняя способна автоматически включать тормоза поезда, если после предупредительного сигнала нет реакции машиниста. Однако, как выяснилось, даже это не всегда уберегает от инцидентов.

44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда
Паровоз Tangmere, участвовавший в инциденте. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

В то же время по маршруту Суонси — Лондон двигался скоростной современный поезд Intercity 125 под номером 1L76 компании Great Western Railway. Он, по данным BBC, перевозил порядка 300—400 человек. То есть в вагонах обоих поездов находилось более полутысячи пассажиров, и это по самым скромным подсчетам. Пути 1L76 и 1Z67 пересекались, но это не должно было вызвать проблем: все системы безопасности работают, машинисты обучены в соответствии со всеми стандартами и допущены к работе.

Пересечение находилось на узле Вуттон Бассетт, который расположен между станциями в Чиппенхэме и Суиндоне. Узел состоит из двух путей, к главному присоединяются пути других направлений. Обычно поездам, следующим по главному пути со стороны Чиппенхэма, можно приближаться к Вуттон Бассетту на весьма внушительной скорости — 201 км/ч. Но 7 марта 2015 года допустимая скорость оказалась значительно ниже — 137 км/ч. Связано это было с состоянием железнодорожного полотна.

44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда
Intercity 125. Изображение: wikipedia.org

Правда, для поезда под номером 1Z67 и это ограничение было за пределами дозволенного: всем паровозам, включая Tangmere, разрешалось двигаться по железным дорогам всей Великобритании со скоростью не более 121 км/ч. По правилам приоритет был у скоростного 1L76: он проезжает первым, а вслед за ним на безопасном расстоянии должен проследовать менее быстрый 1Z67.

Череда ошибок

Современный Intercity 125 проехал узел на скорости 113 км/ч. Паровоз, который следовал за ним, должен был остановиться на запрещающий сигнал светофора SN45. Но Мэлвин Кокс проигнорировал светофор и двинулся дальше, что привело к возникновению потенциально опасной ситуации и угрозе столкновения.

44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда
Синяя линия — путь, по которому двигался паровоз. Зеленая — линия пути второго поезда

Светофор SN45 оборудован AWS и TPWS — системами безопасности, которые также установлены и на паровозе. Перед этим поезд проехал светофор SN43. Машинист 1Z67 должен был на подъезде к станции связаться с диспетчером, который отвечает за движение поездов по этому участку. Однако он пропустил желтый (предупреждающий) сигнал SN43. Не заметить его трудно: он расположен на столбе на открытом участке пути. В дальнейшем будет установлено, что Кокса отвлекали, а рабочая нагрузка на него была больше обычной.

44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда
У машиниста Tangmere весьма скудный обзор из кабины. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

Из-за незамеченного сигнала машинист перестал верно ориентироваться в пространстве. Поэтому звуковое предупреждение системы AWS застало его врасплох: он не понимал, почему она активировалась. Остановиться к следующему, горящему красным светофору SN45 поезд уже не мог. При этом системы безопасности оказались не особо полезными: из-за особенностей установки AWS и TPWS были автономны друг от друга, и автоматически зажать тормоза до полной остановки при такой конфигурации они не могли. Причем подобная установка систем противоречит принятым на железной дороге нормам. В дальнейшем регулятор обнаружил, что автономная установка AWS и TPWS практиковалась в West Coast Railways. Все дело в порой непонятных срабатываниях AWS, которая сбрасывала скорость там, где на это не было видимых причин, — в результате машинистам доставалось за отклонение от графика движения.

Горящий красным светофор SN45 Мэлвин Кокс увидел, но было уже слишком поздно: остановиться перед ним было невозможно из-за пропущенного SN43, который предписывал снизить скорость, о чем и сигнализировала AWS. Экстренная активация тормозов позволила остановить поезд лишь за 640 метров от светофора SN45. Скоростной поезд 1L76 проехал узел всего 44 секунды назад. Задержись он на пару десятков секунд, и на слиянии путей перед ним оказался бы проехавший на красный 1Z67, в вагонах которого находились сотни пассажиров.

44 секунды до катастрофы. Как в Англии чуть не столкнулись два пассажирских поезда
Светофор, который не заметил машинист поезда 1Z67. Изображение: Rail Accident Investigation Branch

Масса нарушений

Об инциденте быстро стало известно, комиссия принялась изучать причины происшествия и обнаружила несколько серьезных нарушений. К действиям машиниста 1L76 Great Western Railway претензий не было: он двигался на разрешающий сигнал светофора с соблюдением требуемой скорости. Зато много вопросов возникло к Мэлвину Коксу, управлявшему паровозом Tangmere. Расследование привело к серьезнейшим последствиям как для него, так и для West Coast Railways.

Комиссия по расследованию заключила, что на возникновение столь опасной ситуации повлияло несколько факторов. Первый и главный из них — машинист не заметил предупреждающий светофор SN43. Предположительно, его отвлекли другие находившиеся в кабине люди, или же сказалась высокая нагрузка, что негативно повлияло на внимательность. По этой же причине машинист мог неверно истолковать предупредительный сигнал системы AWS. Второй фактор — система безопасности из-за особенностей установки не работала должным образом. Что еще хуже, среди основных факторов указана «слабая культура безопасности» West Coast Railways, что и послужило причиной монтажа системы безопасности с нарушением требуемых норм.

Запрет на перевозки

Были и другие нарекания: к примеру, компания не ставила на рейсы отдельного человека, чьей главной обязанностью было следить за знаками и помогать машинисту. Более того, Мэлвина Кокса перед рейсом даже не проверили на наркотики и алкоголь. Сразу после происшествия он тоже не проходил тест, поэтому нельзя однозначно говорить о его состоянии в период управления поездом. Впрочем, свидетели утверждали, что по внешним признакам Кокс был абсолютно трезв.

3 апреля того же года West Coast Railways запретили выполнять перевозки: регулятор отметил, что деятельность компании ставит под угрозу безопасность на железной дороге. Этот бан стал первым за все время существования частных железнодорожных компаний Великобритании, что в очередной раз говорит о серьезности нарушений. Поезда WCR не выходили из депо больше месяца (компания добилась снятия запрета на свою деятельность только к 8 мая).

Но этим дело не ограничилось. Суд оштрафовал WCR на 200 тыс. фунтов и обязал оплатить расходы в размере 64 тыс. фунтов. Мэлвину Коксу, который управлял поездом 1Z67, назначили четыре месяца тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 18 месяцев. Помимо прочего, было установлено, что он сказал коллеге отключить систему автоматического торможения.

Претензии к WCR вновь возникли в 2016 году, когда из-за вопросов безопасности ей повторно временно запретили выходить на главные пути железной дороги. С тех пор West Coast Railways серьезно поработала над своими стандартами. Компания существует и по настоящее время, серьезных инцидентов с ее участием больше не происходило.

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