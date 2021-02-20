Вы удивитесь, но этим дивам уже 50+. Вспомнили шесть звездных моделей

Источник материала: Tut.by

Супермодели 1990-х Синди Кроуфорд, которую вы всегда узнаете по пикантной родинке над губой, исполняется 20 февраля 2021 года уже 55 лет. Подумать только! А ведь когда-то казалось, что такие красотки, как она, останутся вечно молодыми. Впрочем, они и остались! LADY вспомнила еще четырех коллег Кроуфорд, которые тоже перешагнули за полувековой рубеж, но при этом великолепно выглядят и продолжают активную деятельность.

Синди Кроуфорд, 55 лет

Синди Кроуфорд родилась в США в 1966 году. Моделью девочка с детства быть не мечтала и даже поступила в университет на специальность «химическая технология». Но все-таки реакция людей на ее фото в местной газете заставила ее поверить в свои данные. И уже с конца 1980-х Синди не сходила с обложек модных журналов, которых всего в ее карьере было около 600.

Модельную карьеру Кроуфорд завершила в 2000-м — через год после рождения сына и за год до рождения дочери. Но все-таки совсем-совсем из публичного поля не ушла: в 2013-м, например, появлялась на обложке Marie Claire. Кроме моделинга Кроуфорд выпустила видеоуроки по фитнесу, которые пользуются популярностью, и книгу о своей карьере и опыте, почерпнутом из модельного бизнеса.

Можно долго дискутировать о том, как много фильтров или фотошопа есть на фотографиях моделей из журналов или в их же собственном инстаграме. Но посмотрите сами: кажется, Синди Кроуфорд действительно все еще в хорошей форме.

Наоми Кэмпбелл, 50 лет

В этом году Кэмпбелл стукнет уже 51 год, на подиумах она с 15. Все это время модель не останавливает свою профессиональную деятельность. Конечно, в последнее время это уже не просто фотосъемки или выступления на подиумах, как это было раньше. Например, в прошлом году во время пандемии Кэмпбелл начала снимать свой YouTube-проект No Filter With Naomi («Без фильтра с Наоми»), где беседует со знаменитостями. В первом выпуске, кстати, как раз была Синди Кроуфорд.

Супермодель стала настоящей иконой: как минимум потому что была первой темнокожей девушкой, которой удалось попасть на обложки французского и английского изданий Vogue и журнала Time. Были и мрачные моменты: четырежды Кэмпбелл признавалась виновной в нападении на персонал — она бросала в своих экономок и помощников различные предметы, а в последний раз даже ударила водителя.

Глядя на фотографии Кэмпбелл в инстаграме, понимаешь: на этом всем ее карьера вряд ли закончится. Хотя мы понимаем, что на фотографии легко спрятать недостатки, поэтому показываем видео — на нем модель тоже отлично выглядит. Уверены, что Кэмпбелл еще покажет класс молодым моделям, как нужно подавать себя, и поучаствует во многих проектах. Тем более что у красотки нет детей, а значит, есть масса возможностей посвятить себя делу всей жизни.

Линда Евангелиста, 55 лет

Линда Евангелиста — самая старшая из нашего списка: в начале мая ей исполнится уже 56. Зато модель почти бесспорно можно назвать самой культовой. Помните фразу, мол, за 10 тысяч долларов я даже с кровати не встану? Как раз Евангелиста ее и сказала. Все потому, что она стала первой, кому начали предлагать бешеные деньги просто за присутствие на модной вечеринке.

Девушка родилась в семье итальянских эмигрантов в Канаде и уже в 15 лет после участия в местном конкурсе красоты получила предложение поработать в агентстве в Нью-Йорке. Есть версия, что его она «выпросила», но важно другое: с тех пор ее карьера только набирала обороты.

Сегодня Линда Евангелиста уже не ведет активную профессиональную деятельность, даже ее аккаунт в инстаграме пополняется крайне редко. Обычно даже не ее собственными фотографиями. Зато модель является вице-президентом и креативным директором косметического бренда Erasa. А еще в конце 2020 года анонсировала , что Apple TV готовит документальный фильм Supermodels («Супермодели») о карьерах Кроуфорд, Кэмпбелл, Тарлингтон и ее самой.

Клаудиа Шиффер, 50 лет

В августе этого года немецкой супермодели будет уже 51 год — можете поверить? Когда ей было только 17, Шиффер работала в компании своего отца и даже не думала о моделинге. Пока ее не приметил в клубе один из агентов. Родители отпустили Клаудиа в Париж — и завертелось. Буквально через год модель уже появится на обложке французского Elle.

В 2000-х карьера Шиффер замедлилась, но это можно связать с появлением детей. Их у супермодели трое: сын 2002 года рождения и две дочери (2003 и 2010). Однако без дела мама не сидит. К примеру, совсем недавно Шиффер сотрудничала с брендом декора для дома Bordallo Pinheiro и создала свою коллекцию аксессуаров .

Сейчас Шиффер, конечно, уже не та, что в молодости, но судя по фото в инстаграме, выглядит отлично. И очень любит свои лакированные ботфорты — уж очень часто она их надевает!

Кристи Тарлингтон, 52 года

Среди уже перечисленных моделей фамилия Тарлингтон может вызвать у вас реакцию: «А кто это вообще?» Если вы, конечно, не заметили ее фамилию в ряду тех, о ком будет фильм «Супермодели». Рассказываем: Кристи Тарлингтон — одна из супермоделей 90-х наряду с уже названными. Кстати, в детстве она совсем не хотела зарабатывать своими внешними данными. Кристи увлекалась конным спортом и просто надеялась, что мода поможет ей заработать на занятия с лошадьми.

Карьера Тарлингтон стремительно и успешно развивалась до 1993 года, после чего она ушла почти на 20-летний перерыв. В 2019 году Тарлингтон появилась на показе Marc Jacobs — с тех пор иногда тогда показывается на подиуме.

Тарлингтон — мать двоих детей-подростков и основательница программы Every Mother Counts («Каждая мама на счету»). Ее цель — сделать беременность и материнство безопасным для каждой женщины планеты.