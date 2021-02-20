ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Гастелло - снесут, на Фроликова - выставят на торги. Стала известна судьба трех бывших общежитий

20.02.2021 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Стала известна судьба трех бывших общежитий, которые в настоящее время не эксплуатируются. Два из них снесут, третье выставят на торги, сообщает агентство «Минск-Новости».

Общежитие на Фроликова — на аукцион

Бывшее общежитие № 1 Минского завода автоматических линий на улице Фроликова, 11, выставят на аукцион.

Здание было расселено и впоследствии закрыто около 10 лет назад, уточнили в юридической службе предприятия. Все это время общежитие не эксплуатировалось. Дальнейшая его судьба уже определена. Оно станет одним из лотов на очередном аукционе, который проведет фонд «Минскгоримущество». Договор о проведении торгов уже заключен.


Общежитие на Фроликова, 11. Фото: с сайта «Минск-Новости»

Четырехэтажное общежитие возвели в 1956 году по типовому проекту. В нем 51 комната. На момент закрытия оно остро нуждалось в капитальном ремонте, которого не знало свыше полувека. Вместе с тем необходимых на реконструкцию и модернизацию средств у собственника не нашлось. Впоследствии велись переговоры о сдаче общежития в аренду, однако жизнь в него так и не вернулась.

Общежития на Гастелло — под снос

Еще два неэксплуатируемых общежития находятся на улице Гастелло, 7 и 11. В них жили работники Минского завода отопительного оборудования. Одна двухэтажка коридорного типа считалась холостяцкой, другая — семейной. Построены они в 1953 году и успели впитать в себя дух тогдашнего архитектурного стиля: лепнина, монументальные колонны, балюстрады. Однако все эти годы капитальный ремонт в общежитиях не проводился. Сейчас дома признаны непригодными для проживания. Последние жильцы уехали оттуда около года назад.


Общежития на Гастелло 7. Фото: с сайта «Минск-Новости»

— Мы не планируем ремонтировать эти дома, — сообщила директор предприятия «Минские городские общежития» Алла Королюк. — На наш взгляд, это нецелесообразно с финансовой точки зрения. С ними очень много проблем. Проще и дешевле их снести.

Отметим, что планы по строительству на месте общежитий на улице Гастелло многоквартирного жилья озвучивались около 10 лет назад.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стала известна судьба трех бывших общежитий, которые в настоящее время не эксплуатируются. Два из них снесут, третье выставят на торги, сообщает агентство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илон Маск придумал название для своей криптовалюты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by