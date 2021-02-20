На Гастелло - снесут, на Фроликова - выставят на торги. Стала известна судьба трех бывших общежитий

Источник материала: Tut.by

Стала известна судьба трех бывших общежитий, которые в настоящее время не эксплуатируются. Два из них снесут, третье выставят на торги, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Общежитие на Фроликова — на аукцион

Бывшее общежитие № 1 Минского завода автоматических линий на улице Фроликова, 11, выставят на аукцион.

Здание было расселено и впоследствии закрыто около 10 лет назад, уточнили в юридической службе предприятия. Все это время общежитие не эксплуатировалось. Дальнейшая его судьба уже определена. Оно станет одним из лотов на очередном аукционе, который проведет фонд «Минскгоримущество». Договор о проведении торгов уже заключен.



Общежитие на Фроликова, 11. Фото: с сайта «Минск-Новости»

Четырехэтажное общежитие возвели в 1956 году по типовому проекту. В нем 51 комната. На момент закрытия оно остро нуждалось в капитальном ремонте, которого не знало свыше полувека. Вместе с тем необходимых на реконструкцию и модернизацию средств у собственника не нашлось. Впоследствии велись переговоры о сдаче общежития в аренду, однако жизнь в него так и не вернулась.

Общежития на Гастелло — под снос

Еще два неэксплуатируемых общежития находятся на улице Гастелло, 7 и 11. В них жили работники Минского завода отопительного оборудования. Одна двухэтажка коридорного типа считалась холостяцкой, другая — семейной. Построены они в 1953 году и успели впитать в себя дух тогдашнего архитектурного стиля: лепнина, монументальные колонны, балюстрады. Однако все эти годы капитальный ремонт в общежитиях не проводился. Сейчас дома признаны непригодными для проживания. Последние жильцы уехали оттуда около года назад.



Общежития на Гастелло 7. Фото: с сайта «Минск-Новости»

— Мы не планируем ремонтировать эти дома, — сообщила директор предприятия «Минские городские общежития» Алла Королюк. — На наш взгляд, это нецелесообразно с финансовой точки зрения. С ними очень много проблем. Проще и дешевле их снести.

Отметим, что планы по строительству на месте общежитий на улице Гастелло многоквартирного жилья озвучивались около 10 лет назад.