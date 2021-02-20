Суд отказал уволенным работникам «Могилевхимволокна» в восстановлении на работе

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Могилева признал правомерным увольнение с «Могилевхимволокна» ведущего инженера Эдуарда Абакановича и ведущего механика предприятия Валерия Голубцова, не один десяток лет проработавших на предприятии. Об этом сообщает местный ресурс 6tv.by. Как считают сами уволенные, администрация решила избавиться от них по политическим причинам.



Фото: 6tv.by

19 февраля на процессе по делу Валерия Голубцова прошли прения. Адвокат истца настаивал, что увольнения абсолютно необоснованно, поскольку оба дисциплинарных взыскания появившиеся ближе к концу прошлого года — замечания за якобы несвоевременные уходы и приходы на работу — имели уважительные причины: работник с ведома начальника цеха посещал по роду своих обязанностей другие структурные подразделения предприятия, которые находятся на значительном расстоянии. После того, как ему сообщили о взыскании, таких даже якобы нарушений графика работы вообще не было.

Однако вскоре ему сделали еще одно замечание — за неучтенные по забывчивости запчасти в комнате, где он являлся ответственным. И хотя это никак не отразилось ни на технологическом процессе, ни на наличии материальных ценностей, для администрации этот случай стал причиной для увольнения работника с 22-летним стажем работы на предприятии. Профсоюзный комитет согласился с увольнением.

Схожая ситуация и у Эдуарда Абакановича, который 28 лет проработал на «Могилевхимволокно», но с середины лета 2020 года у него появились нарушения трудовой дисциплины: мол, не вовремя приходил и уходил с работы, а также не обеспечил учет остаткам проводов, которые лежали в резервном помещении цеха.

Как утверждали истец и его адвокат, об опозданиях, как и о преждевременных уходах, Абаканович, также как и Голубцов, ставил в известность начальника цеха — и у того никогда не было претензий. Что касается остатков проводов, то, как утверждал Абаканович, они никоим образом не касались его — он за них не отвечал, а на учет не обязан был ставить то, что ему никогда не требовалось в работе. Остатки проводов неизвестно с какого времени находились в цеху

Абакановича и Голубцова уволили в один день — 31 декабря 2020 года.

Суд Октябрьского района Могилева признал правомерным увольнение с «Могилевхимволокна» ведущего инженера Эдуарда Абакановича и ведущего механика предприятия Валерия Голубцова. Мужчины намерены обжаловать эти решения.