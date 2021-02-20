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«Саш, мне идет блонд?» Посмотрите эти семь смешных картинок об отношениях - в них вы узнаете себя
Источник материала: Tut.by
Большинство интернет-шуток построены на стереотипах. Однако во многих ситуациях, которые они описывают, можно узнать себя. LADY нашла семь смешных картинок об отношениях — думаем, вам они тоже понравятся. Только не относитесь к этому серьезно: мемы созданы для того, чтобы иронизировать над собой, не стоит воспринимать их как инструкцию к действиям.
Некоторые мужчины понимают: когда женщина «ничего не хочет», это может быть просто скрытое желание чего-то. Пока просто непонятно — чего.
Скрывать свою злость умеют не все девушки. Хотя лучше, конечно, в принципе не стараться это делать, а говорить о том, что вам не нравится.
Конечно, своих мужчин мы любим не за подарки. Но все-таки как можно продолжать обижаться на него, если он купил что-то очень милое или нужное?
К сожалению, некоторые отношения заканчиваются выяснением отношений. Иногда это приводит к прагматичным подсчетам потраченного. Не всегда это выставляет обоих партнеров в хорошем свете.
Иногда хочется, чтобы твой мужчина добивался твоего внимания даже после того, как ты отправила его подальше. Но он не понимает.
Не всегда мужчины готовы разделить с нами романтическое настроение. Иногда попытки устроить «романтик» заканчиваются смехом.
Этот кот точно понимает эмоции многих женщин, когда они хотят услышать честное мнение своего мужчины. А тот знает: если это мнение отличное от «ты самая красивая», лучше его не высказывать.
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Нашли для вас в интернете семь забавных мемов об отношениях. Пусть в них отображены типичные характеры, но кое в чем себя вы узнаете.
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