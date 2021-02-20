ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

5 беспроигрышных способов, которые помогут долго быть вместе и не возненавидеть друг друга

20.02.2021 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Любовь абсолютно точно не должна умирать через три года. Особенно если вы понимаете, что с этим человеком вы готовы прожить еще долгие годы. Большинство психологов сходятся во мнении, что счастливое партнерство — результат усилий двоих. И только если вы оба готовы делать что-то для того, чтобы было «долго и счастливо», оно с вами произойдет.


1. Позаботьтесь о себе

Странно ждать, что кто-то будет ценить и любить вас, если вы сами себя не любите и отодвигаете свои интересы на задний план. Внутренний комфорт и уверенность в себе — важная составляющая в крепких партнерских отношениях. Людям нравится быть рядом с теми, кому хорошо с самим собой: от таких людей исходит необыкновенная жизненная энергия.

2. Говорите о своих чувствах

Не ждите, что партнер по выражению вашей спины догадается, что с вами не так. Мы все долго жили в культуре пассивно-агрессивной коммуникации, когда один ждет от другого, чтобы он «угадал», «увидел», что происходит. Но это так не работает. Научитесь сами распознавать и называть свои чувства, а также прямо говорить о них своему партнеру. В противном случае вас обоих ждет путь обид и разочарований.

3. Занимайтесь сексом

Да, это очевидный совет для тех, кто находится в пиковой фазе влюбленности и чьи гормоны хлещут через край. Но исследования показывают, что чем дольше люди живут вместе, тем значительнее снижается сексуальное влечение друг к другу. И из хороших любовников вы постепенно превращаетесь в хороших друзей.


Но секс нельзя просто взять и изъять из отношений. Попробуйте заинтересоваться друг другом заново. Исследуйте свою сексуальность, выясните, насколько чувствительны ваши тела к тем или иным воздействиям. Интересуйтесь друг другом и не стесняйтесь флиртовать. А также открыто и честно говорите о том, что вас не устраивает в привычках и действиях вашего партнера.

4. Не ложитесь спать, пока не помиритесь

У всех бывают плохие дни. Все мы иногда срываем зло на любимом человеке. Но как бы вы ни сердились и как бы ни хотелось дождаться извинений от партнера, не ложитесь спать в ссоре. Идите на перемирие сами, ищите компромиссы, уважайте мнения и чувства другого. Найдите свой способ успокоиться и отложить серьезный разговор на другое время.


5. Будьте любопытными

Чем меньше люди интересуются тем, что думает и чувствует партнер, тем больше вероятность, что отношениям придет конец. Несмотря на усталость, рутину и быт, спрашивайте у своего партнера о том, что для него важно, говорите про то, что вам двоим интересно, исследуйте что-то новое вместе. В конце концов, будет что вспомнить на пенсии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь абсолютно точно не должна умирать через три года. И мы знаем, что делать, чтобы этого не произошло.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мастера оказались с руками из того самого места». Свежие ляпы строителей на «Доске позора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by