5 беспроигрышных способов, которые помогут долго быть вместе и не возненавидеть друг друга

Источник материала: Tut.by

Любовь абсолютно точно не должна умирать через три года. Особенно если вы понимаете, что с этим человеком вы готовы прожить еще долгие годы. Большинство психологов сходятся во мнении, что счастливое партнерство — результат усилий двоих. И только если вы оба готовы делать что-то для того, чтобы было «долго и счастливо», оно с вами произойдет.





1. Позаботьтесь о себе

Странно ждать, что кто-то будет ценить и любить вас, если вы сами себя не любите и отодвигаете свои интересы на задний план. Внутренний комфорт и уверенность в себе — важная составляющая в крепких партнерских отношениях. Людям нравится быть рядом с теми, кому хорошо с самим собой: от таких людей исходит необыкновенная жизненная энергия.

2. Говорите о своих чувствах

Не ждите, что партнер по выражению вашей спины догадается, что с вами не так. Мы все долго жили в культуре пассивно-агрессивной коммуникации, когда один ждет от другого, чтобы он «угадал», «увидел», что происходит. Но это так не работает. Научитесь сами распознавать и называть свои чувства, а также прямо говорить о них своему партнеру. В противном случае вас обоих ждет путь обид и разочарований.

3. Занимайтесь сексом

Да, это очевидный совет для тех, кто находится в пиковой фазе влюбленности и чьи гормоны хлещут через край. Но исследования показывают, что чем дольше люди живут вместе, тем значительнее снижается сексуальное влечение друг к другу. И из хороших любовников вы постепенно превращаетесь в хороших друзей.





Но секс нельзя просто взять и изъять из отношений. Попробуйте заинтересоваться друг другом заново. Исследуйте свою сексуальность, выясните, насколько чувствительны ваши тела к тем или иным воздействиям. Интересуйтесь друг другом и не стесняйтесь флиртовать. А также открыто и честно говорите о том, что вас не устраивает в привычках и действиях вашего партнера.

4. Не ложитесь спать, пока не помиритесь

У всех бывают плохие дни. Все мы иногда срываем зло на любимом человеке. Но как бы вы ни сердились и как бы ни хотелось дождаться извинений от партнера, не ложитесь спать в ссоре. Идите на перемирие сами, ищите компромиссы, уважайте мнения и чувства другого. Найдите свой способ успокоиться и отложить серьезный разговор на другое время.





5. Будьте любопытными

Чем меньше люди интересуются тем, что думает и чувствует партнер, тем больше вероятность, что отношениям придет конец. Несмотря на усталость, рутину и быт, спрашивайте у своего партнера о том, что для него важно, говорите про то, что вам двоим интересно, исследуйте что-то новое вместе. В конце концов, будет что вспомнить на пенсии.