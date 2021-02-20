ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

S&P отозвало долгосрочный кредитный рейтинг «Уралкалия»

20.02.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг (РДЭ) «Уралкалия» на уровне «BB-».

В S&P отметили, что рейтинг был отозван в связи с запросом компании, а также отсутствием актуальной и полной информации о ее мажоритарном акционере «Уралхим», передает ТАСС.

«Мы не смогли получить достаточную релевантную информацию о деятельности «Уралхима», его долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии «Уралхима» на финансовую и дивидендную политику «Уралкалия». Мы не ожидаем получения этой информации и в будущем, поэтому не можем поддерживать рейтинги «Уралкалия», - добавили аналитики.

«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).Чистый убыток «Уралкалия» по МСФО в первом полугодии 2020 г. составил 11,5 млрд руб. против прибыли в 54,4 млрд руб. годом ранее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг (РДЭ) «Уралкалия» на уровне «BB-».
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by