Мигурский: Cоздается впечатление иррациональности Беларуси. Держитесь, девушки! За вас молится весь мир









Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.





«Глядя на белорусский судебный конвейер, который в угоду антинародного режима заработал еще в мае 2020 года, создается впечатление иррациональности нашего государства. Выборы показали настроение людей на перемены в нашем обществе, на стремление к мирному переходу власти и устройству современного государственного строя, в основе которого лежат демократические принципы», - отметил он.





По мнению Мигурского, «против сотен тысяч откровенных противников режима фактически выставлены боевые формирования».

«На защиту власти одного человека встали, возможно и вынужденно, люди в погонах. Но если в прошлые времена званию "офицер" были присущи смелость, гордость за возможность защиты Родины и ее граждан - сегодня оно кардинально обесценилось. На улицах арестовывают женщин, стариков, избивают участников мирных протестов, есть и жертвы среди протестующих. Но еще страшнее тот факт, что неизбранная власть стала на тропу войны с детьми. Посмотрите на тех молодых ребят, которых бесстыжая судебная система убивает, бросает в тюрьмы, штрафует, исключает из ВУЗов. Разве можно так обходится со своим народом!?» - недоумевает он.





Мигурский обратил внимание на то, что еще совсем недавно журналистка «Белсата» Дарья Чульцова «скромно пыталась делать свою журналистскую работу, постепенно набираясь опыта, но и быстро стала в ряды профессионалов».





«А сегодня Даша на скамье подсудимых - слишком смелая и опасная для режима, и суд отправил ее в тюрьму на 2 года вместе с Катериной Бахваловой. Девушки исполняли свои профессиональные обязанности, пытались донести миру правду об истинном лице нынешней власти, узурпировавшей "вертикаль" управления белорусскими ресурсами, в первую очередь народом. О каком правосудии можно говорить, если сегодня так называемые офицеры сначала избивают людей, а потом лжесвидетельствуют против своих жертв, отправляя их за решетку? Летом 2020 года пружина белорусского терпения почти распрямилась, но власть этот урок не учла - с людьми говорить нужно, предварительно их выслушав», - отметил он.

Координатор движения «За Свободу» по Могилевской области убежден: не будет диалога, не будет и единства, а с ним развития и независимости Беларуси.

«И говорить с народом придется, если, конечно, он этого пожелает - слишком много горя нынешняя власть принесла долготерпеливой белорусской земле», - считает он.

Мигурский убежден, что осужденных журналисток нельзя считать заключенными - они героини.

«Держитесь, девушки! За вас молится весь мир, и мы гордимся вами и уверены, что в истории Беларуси имена всех борцов за ее независимость будут знаменем для наших потомков», - подытожил он.







