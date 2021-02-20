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Мигурский: Cоздается впечатление иррациональности Беларуси. Держитесь, девушки! За вас молится весь мир

20.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приговор двум журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко свидетельствует об отсутствии правосудия в Беларуси.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил координатор движения «За Свободу» по Могилевской области Петр Мигурский.

«Глядя на белорусский судебный конвейер, который в угоду антинародного режима заработал еще в мае 2020 года, создается впечатление иррациональности нашего государства. Выборы показали настроение людей на перемены в нашем обществе, на стремление к мирному переходу власти и устройству современного государственного строя, в основе которого лежат демократические принципы», - отметил он.

По мнению Мигурского, «против сотен тысяч откровенных противников режима фактически выставлены боевые формирования».
«На защиту власти одного человека встали, возможно и вынужденно, люди в погонах. Но если в прошлые времена званию "офицер" были присущи смелость, гордость за возможность защиты Родины и ее граждан - сегодня оно кардинально обесценилось. На улицах арестовывают женщин, стариков, избивают участников мирных протестов, есть и жертвы среди протестующих. Но еще страшнее тот факт, что неизбранная власть стала на тропу войны с детьми. Посмотрите на тех молодых ребят, которых бесстыжая судебная система убивает, бросает в тюрьмы, штрафует, исключает из ВУЗов. Разве можно так обходится со своим народом!?» - недоумевает он.

Мигурский обратил внимание на то, что еще совсем недавно журналистка «Белсата» Дарья Чульцова «скромно пыталась делать свою журналистскую работу, постепенно набираясь опыта, но и быстро стала в ряды профессионалов».

«А сегодня Даша на скамье подсудимых - слишком смелая и опасная для режима, и суд отправил ее в тюрьму на 2 года вместе с Катериной Бахваловой. Девушки исполняли свои профессиональные обязанности, пытались донести миру правду об истинном лице нынешней власти, узурпировавшей "вертикаль" управления белорусскими ресурсами, в первую очередь народом. О каком правосудии можно говорить, если сегодня так называемые офицеры сначала избивают людей, а потом лжесвидетельствуют против своих жертв, отправляя их за решетку? Летом 2020 года пружина белорусского терпения почти распрямилась, но власть этот урок не учла - с людьми говорить нужно, предварительно их выслушав», - отметил он.
Координатор движения «За Свободу» по Могилевской области убежден: не будет диалога, не будет и единства, а с ним развития и независимости Беларуси.
«И говорить с народом придется, если, конечно, он этого пожелает - слишком много горя нынешняя власть принесла долготерпеливой белорусской земле», - считает он.
Мигурский убежден, что осужденных журналисток нельзя считать заключенными - они героини.
«Держитесь, девушки! За вас молится весь мир, и мы гордимся вами и уверены, что в истории Беларуси имена всех борцов за ее независимость будут знаменем для наших потомков», - подытожил он.

Напомним, суд в Минске признал виновными двух журналисток телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову, которые вели стрим с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Журналисток обвинили по ч.1 ст.342 УК Беларуси. Речь идет об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Их приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
 
Теги: Минск
 
 
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Приговор двум журналисткам телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой за стрим с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко...
 
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