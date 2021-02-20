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Стала известна дата следующей презентации Apple
Источник материала: Партизан
Презентация продукции всемирно известной компании Apple состоится 16 марта. На этот раз бренд презентует миру новые планшеты моделей iPad и Bluetooth-маячки AirTag. Об этом сетевой инсайдер под ником Tron сообщил на своей странице в Twitter.
Официальное объявление даты от компании состоится за неделю до мероприятия.
Главными релизами этой весны считаются новые версии планшетов iPad и iPad mini. Обновленные девайсы получат OLED-дисплей с тонкими рамками и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Гаджеты будут работать на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic, который уже используется в iPhone 12.
Также компания познакомит пользователей с Bluetooth-маячками AirTag. О них человечество впервые узнало осенью 2019 года.
Помимо этого, бренд планирует усовершенствовать поддержку своей карты Apple Card в новых регионах. Сейчас она, при поддержке банка Goldman Sachs и платежной системы Mastercard, может свободно использоваться исключительно на территории Соединенных Штатов.
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Презентация продукции всемирно известной компании Apple состоится 16 марта. На этот раз бренд презентует миру новые планшеты моделей iPad и Bluetooth-маячки AirTag. Об этом...
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