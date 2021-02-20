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Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС
Источник материала: Хартия'97
Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС
Путинский министр неожиданно процитировал Обаму.
Отношения между Россией и Евросоюзом испорчены и «разорваны в клочья». Об этом в интервью
Глава МИД процитировал бывшего президента США Барака Обаму, который высказался похожим образом о российской экономике.
«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны в клочья» — сказал министр.
12 февраля в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики.
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Путинский министр неожиданно процитировал Обаму.
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