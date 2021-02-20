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Белорусские партизаны наступают на «синепалого» по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Белорусские партизаны наступают на «синепалого» по всей стране
Брест — Камволь — Ратомка.
Белорусские партизаны провели серию акций по всей стране.
Брестские партизаны не признают судилища над Александром Кордюковым.
Партизаны Камволя отреагировали на заявление МВД о том, что вечерние акции это фейки.
Вечерняя акция протеста в Ратомке.
Информацию сообщил телеграм-канал
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Брест — Камволь — Ратомка.
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