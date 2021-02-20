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Началось: появились первые сигналы масштабного падению рубля
Источник материала: Хартия'97
Началось: появились первые сигналы масштабного падению рубля
Похоже, что дни этого пузыря сочтены.
Вроде бы доллар подорожал совсем немного, но за этим сигналом стоят такие мощные процессы, которые остановить будет невозможно. Дело в том, что сегодня курс рубля — это достаточно большой пузырь, который вздулся на биржах. И похоже, что дни этого пузыря сочтены, пишет
Дел в том, что в настоящий момент иностранные инвесторы вложили достаточно серьезные средства в российские активы. Это вызвано жесткой увязкой цен на нефть и курсом российского рубля. Она заключается в том, что при росте стоимости углеводородов курс рубля тоже растет. И наоборот.
Но нефть — вещь абсолютно непредсказуемая, и похоже на рынке сложилась ситуация, когда она будет дешеветь. А это — автоматический сигнал для инвесторов — надо бежать из всего, что связано с российским рублем.
19 февраля на Московской бирже отмечалось ослабление российской валюты:
доллар вырос на 19,62 копейки, до 73,9717 RUB
евро подорожал на 67,27 копейки, до 89,5427 RUB
А вот привязанная к россиянину «белка» это падение, судя по всему, отыграть не успела.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля 2021-го года выглядят следующим образом:
курс доллара ушел вверх на 0,0001 (+0,004%), до 2,5917 белорусского рубля
курс евро подскочил на 0,0157 (+0,50%), до 3,1390 белорусского рубля
российский рубль стал дешевле на 0,0092 (-0,26%). В итоге, за российскую валюту дают 3,5062 белорусского рубля, за сотню.
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Похоже, что дни этого пузыря сочтены.
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