Кузнецов: «Игра в бесконечную поддержку Лукашенко кажется рискованной даже для Кремля»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — про кредит Лукашенко, его визит в Сочи и то, что будет после.

— Все обсуждают визит Лукашенко в Сочи и перспективы получения им от Путина $3 млрд. Сам белорусский правитель решительно отрицает, что собирается что-то просить. Давайте и мы поразмыслим, что Путин может ему дать и к чему это может привести, — пишет Петр Кузнецов.

О новом кредите речи действительно не идет

Из фокуса дискуссии выпадает тот факт, что нигде не прозвучало информации, что речь в Сочи может пойти о новом кредите. Нет, об этом упоминают, но никто не заостряет на этом внимание. Между тем, везде, где говорится о возможной новой помощи Минску со стороны Москвы, пишется прямо: речь идет о деньгах из числа тех, которые Кремль раньше согласился выделить на строительство БелАЭС.

То есть, это, на самом деле, не новый кредит. Там наши подэкономили (на чем же еще экономить, как не на строительстве атомного объекта, не на силовиках же) и неиспользованными остались $5 миллиардов. Вот об этих деньгах и речь: они, вроде как, итак для Беларуси выделены, зарезервированы уже, почему бы и не выдать?

С этой точки зрения Лукашенко абсолютно искренен: если решение уже принято, просить, по идее, не надо, надо лишь обсудить условия. Условия действительно надо обсуждать, поскольку в сегодняшней ситуации использование денег получится не так, чтобы очень уж целевым. Но кого такие мелочи волнуют?

Маленькая деталь

Спецификой сегодняшней ситуации является одна маленькая деталь. Россия устами Путина признала Лукашенко легитимным президентом, но в Москве не могут не понимать, что в таком признании ему отказал не только Запад, но и большинство белорусского общества – выборы белорусский правитель явно не выиграл и в этом мало кто сомневается.

От новой белорусской оппозиции постоянно звучат напоминания, что выделение нелегитимному, по их версии, руководителю новых кредитов может происходить только под страх, риск и ответственность самой России: белорусский народ, после смены власти, отдавать их будет совсем не обязан. Действующий режим, впрочем, в полном смысле долгов русским тоже не отдает, в основном рефинансирует. С позицией новых политиков соглашается множество людей в информационном пространстве.

У России уже есть достаточно непростой опыт кредитования Януковича на финальном этапе его политической карьеры. Между тем, Виктор Федорович вплоть до самого конца оставался легитимным президентом, в том числе и с международной точки зрения. С Лукашенко история сильно другая: принять сейчас решение о его кредитовании будет означать не только финансовый риск, но будет и политическим ходом – сигналом всем вокруг, и белорусам, и миру, о том, что Кремль готов поддерживать его до конца и плевать хотел на всякие «непризнания».

А вот выдать уже выделенные раньше, в условиях легитимности, средства – совсем другое дело.

5 миллиардов до транзита?

Игра в бесконечную поддержку кажется рискованной даже для Кремля, склонного к авантюрным решениям. Между столицами союзных государств очень много недосказанного, взаимных обид и претензий, эмоций и скрытых конфликтов, а сам белорусский руководитель отличается слабопредсказуемым поведением. Выделение новых кредитов белорусскому режиму будет означать безоговорочное признание его полной легитимности с отказом от возможности впоследствии скорректировать курс. То есть, если Путин на это пойдет, он станет в какой-то степени заложником выживаемости Лукашенко: если тот потеряет власть, что вполне вероятно несмотря ни на что, риск состоит не только в деньгах, но и в дальнейшем расположении белорусского народа, которое итак ощутимо тает – выделение поддержки режиму, утратившему легитимность в глазах белорусов, иначе, как антибелорусское действие, тяжело трактовать.

Но тут появляется очень интересный момент. Возвращаемся к сказанному: решение о выделении Беларуси средств на строительство АЭС принималось еще тогда, когда Лукашенко был легитимен. Равно как и решение о кредите, принятое в Сочи – в тот момент официальные полномочия правителя еще не истекли.

Получается, что эти 5 миллиардов формально можно перечислять Минску на основе старых, легитимных соглашений, и всегда этими соглашениями прикрыться.

Сейчас речь идет о выделении 3 миллиардов, всего их – 5.

Именно эта сумма – предельный объем того, что Москва может себе позволить выделить на поддержку Лукашенко до наступления одного из двух вариантов развязки вопроса: либо транзит власти, либо полное не только на словах, но и фактическое признание и готовность поддерживать Лукашенко несмотря ни на что, с утратой большинства рычагов влияния непосредственно на Беларусь и белорусов и признанием действующего правителя пожизненно за ней «смотрящим» (с непонятной перспективой, что будет после).

Принимать быстрые решения по сложному белорусскому вопросу не хочет никто, в том числе и Путин. Сегодня у него есть инструмент растянутого влияния без потери контроля: те самые уже согласованные 5 миллиардов. Возможно, не пачками по 3 и 2, но по 1 миллиарду он будет подбрасывать в Минск, наблюдая за ситуацией.

Однако окончательное решение «или – или» принять все же придется: или вместе и навсегда, чтобы не случилось, или полный отказ от помощи с фактическим признанием нелегитимности, после чего — неизбежный экономический и политический крах белорусского режима.