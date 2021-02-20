В Витебске вручили областные премии «Человек года Витебщины»

Источник материала: ОНТ

Витебске вручили областные премии «Человек года Витебщины»" class="one-news__figure-img">

В Витебске на сцену выходили представители самых разных профессий. Их объединяет одно: это лучшие в своем деле. В городе на Двине чествовали лауреатов областной премии «Человек года Витебщины».

Торжество по традиции проходит в самом большом концертном зале региона. Здесь собрались представители разных сфер. Промышленники: треть всей выпускаемой продукции региона – инновационная. Педагоги: вторая городская гимназия признана лучшим учебным заведением страны. В списке и представители социальной сферы, и, конечно, медицинские работники. Витебская область первой выстраивала работу с ковид-пациентами, и на её примере потом учились другие регионы.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального Собрания Беларуси: «Витебщина достойно пережила это непростое время, которые мы пережили в прошлом году, вы посмотрите – область первой приняла удар, на её примере учились многие. Сначала было много критики, но потом оказалось, что правы витебские медики».

Инна Будрицкая, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Витебского областного роддома: «В настоящее время наш роддом оказывает помощь женщинам с ковид-инфекцией, главная задача – это обеспечить здоровье женщины и исключить инфицировать ребенка работа усложнилась – она проходит в средствах защиты 24 часа в сутки».

Традиции уже больше 10 лет. Более 1000 человек в Витебской области за это время были отмечены за достижения в труде и стали примером для новых кадровых поколений.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram