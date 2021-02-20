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В Витебске вручили областные премии «Человек года Витебщины»
Источник материала: ОНТВитебске вручили областные премии «Человек года Витебщины»" class="one-news__figure-img">
В Витебске на сцену выходили представители самых разных профессий. Их объединяет одно: это лучшие в своем деле. В городе на Двине чествовали лауреатов областной премии «Человек года Витебщины».
Торжество по традиции проходит в самом большом концертном зале региона. Здесь собрались представители разных сфер. Промышленники: треть всей выпускаемой продукции региона – инновационная. Педагоги: вторая городская гимназия признана лучшим учебным заведением страны. В списке и представители социальной сферы, и, конечно, медицинские работники. Витебская область первой выстраивала работу с ковид-пациентами, и на её примере потом учились другие регионы.
Традиции уже больше 10 лет. Более 1000 человек в Витебской области за это время были отмечены за достижения в труде и стали примером для новых кадровых поколений.
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В Витебске на сцену выходили представители самых разных профессий. Их объединяет одно: это лучшие в своем деле. В городе на Двине чествовали лауреатов областной...
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