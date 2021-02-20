Алексей Талай – о протестах в Беларуси, манипуляциях оппозиции, поддержке Лукашенко и секрете успеха

Источник материала: ОНТ

Зачем мотивационный спикер вдруг стал активно интересоваться политикой? Почему он, как профессионал не верит в оппозиционные мантры о добре и зле? Как можно доплыть до мечты даже без рук? Об этом и не только шел разговор с мотивационным коучем, бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Талаем в программе «Марков. Ничего личного».

- Алексей, показательно, что интерес к сильным личностям усилился в конце прошлого года. Людям оказались крайне нужны мотиваторы – люди, которые сильнее их самих, которые думают так же, как они. Вы прекрасно подошли на эту роль. Защищать сегодня белорусский суверенитет может и должен каждый: и ребенок, и многодетная мать, и старики, ветераны. Алексей, недавно вы получили медаль «За мужество». Расскажите о ней.

- Неожиданно для меня то, что войны-интернационалисты, афганцы так отметили мои труды, видимо, где-то наблюдали мою активную гражданскую позицию. Те, кто поддержал меня в сложный момент, когда со мной произошло то, что произошло. И я был с ними в их образе, соприкасался с их историями преодоления. То, как совсем недавно они теряли друзей, то, как некоторые из них, не сумев взять себя в руки, где-то погружались в пучину какого-то отчаяния, печали и тоски. Они мне помогли выстоять тогда, сформироваться как мужчине, ответственному за свою жизнь, за свои поступки. Я знал, что за мной есть определенная сила, когда и в военном госпитале они мне сказали какие-то важные и нужные слова.

- Именно афганцы вас тогда поддержали?

- Да.

- Алексей вы же, по сути, стали невольной жертвой в мирное время немецкого фашизма, который прошел по нашей земле. Я правильно понимаю?

- Совершенно верно.

- Как все произошло?

- Это несчастный случай. Важна та секунда, внимательность, как я говорю сегодня, с молодежью и детьми, просто со взрослыми. Одна секунда может разделить твою жизнь на «до» и «после». Поэтому нельзя быть в забвении. Да, можно расслабиться перед камином дома, находясь в кругу семьи, отключив этот режим attention. Но когда ты в автомобиле, за рулем, еще где-то, постоянно должен работать датчик самосохранения. К сожалению, это нужно просто принять, такова реальность дня сегодняшнего для большинства людей из мира. Я знаю эти случаи, когда просто беспечность, невнимательность или бахвальство «что со мной может случиться, я Богом помазанный, с кем угодно может произойти, только не со мной – самым любимым, умным, красивым». Но такое происходит, как говорится, с лучшими из нас, и потом лишь от тебя зависит, сможешь ли ты с этим жить, с этим справиться. Но не просто жить, а еще добиваться новых результатов в жизни. Да, та мина порвала мое физическое тело, я чудом выжил. Но, что я приобрел? Я приобрел офигенный жизненный опыт, прокачал себя по полной программе: когда я плакал, когда я ночами кусал подушку, чтобы не заорать, чтобы не разбудить своих родителей от тоски, от ужаса, что же дальше будет со мной. Позже, первый брак, двое мальчишек – Марк и Владислав. И потом, когда я на взлете – тренинги в США, благотворительность, какой-то успех, я хорошо зарабатываю деньги, вдруг супруга понимает, что она больше не хочет и не может быть со мной. И для меня рушится мир, тот, который я только начал выстраивать. Опять же – невероятное испытание. Затем был новый этап, когда я, жалея себя, и обидевшись на весь мир, мог с этим ведром водки утонуть. Но взяв себя в руки, наступил новый этап.

- Алексей, с кем вы буквально сейчас отмечали 14 февраля?

- Со своей женой Анастасией, подарившей мне двух детей. Моя защитница, моя муза, мой соратник. Представляете, как мне было важно, когда я после выборов тогда пошел за Главу государства и высказал свою позицию. Это было тяжело. Но она поддержала меня. Мы видели, что происходит, это не совсем понятное поведение людей за нашими окнами.

- Почему она не пошла на улицу с белыми цветочками и белыми ленточками? Это же было красиво, эмоционально, очень воодушевляло многих.

- Вы знаете, ей по дому хватает забот: за мужем, за детьми. Во-первых, ей некогда было этим заниматься, во-вторых, у нее адекватное восприятие действительности. Я тоже где-то этому ее научил – смотреть на жизнь под несколько иным углом: понимать ситуацию, понимать моменты, понимать, что наши действия на эмоциях могут разрушить твой дом. Мы знаем, сколько разводов, когда вспылили, что-то сказали друг другу, все, только что целовались, миловались, а уже дети плачут, мама себе вещи собирает, папа себе. Рушится их мир – детей мир. Взрослые, задумайтесь об этом! То же самое и тогда происходило. Мы смотрели за происходящим и понимали, что все может кончиться очень плохо.

- Это ключевое понимание. Алексей, вы ведь уже давно не просто мотивационный коуч, а универсал, потому что разброс тем в беседах с вами, огромен. Давайте построим наш разговор, как верстку выпуска новостей. Политика. Как случилось, что политическая повестка в данный момент стала в вашей жизни определяющей? Почему вы не абстрагировались как многие?

- Я размышлял над ситуацией. Когда это все произошло и происходило, вот эти первые дни, я просто себе места не находил. Я размышлял и думал, как мне, учитывая все факторы, в том числе мою инвалидность, что я на коляске, что я не могу себе обеспечить какую-то охрану, что я живу в определенном районе, где были сильны на тот момент вот эти бчб-настроения. Я видел где-то и агрессию. Но я как адекватно мыслящий человек, в том числе, видел, что я без рук и без ног. ОК, я завтра выйду на улицу погулять со своим младшим сыном, и что может произойти, что будет дальше? Здесь недалеко каждый день ходит в школу моя дочка. Я размышлял. Но вместе с тем я и молился Господу Богу, просил вразумить меня, помочь мне определиться с выбором – быть ли в тени как общественный деятель, спикер, человек мира, спортсмен. Как некоторые говорят, «вне политики». Но как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом – место, где ты смог состояться, как бы тяжело ни было. Я в одной из публикаций назвал Главу государства отцом-основателем сегодняшней, современной Республики Беларусь. И как можно этого человека оскорблять? Как можно ножи в спину ему втыкать некоторыми особо приближенными, так сказать? Я сделал выбор на праздновании дня рождения своего сына. Все отдыхают, все расслабляются, помню этот прекрасный день. А я сижу и пишу текст – текст сообщения, что я голосовал за Главу государства. Друзья, мы имеем право высказать свое мнение. Пожалуйста, не оскорбляйте меня за это, пожалуйста, не надо хейта, пожалуйста, не надо писать страшные комментарии-проклятия моей семье, мне лично.

- Но все равно писали же?

- Но все равно писали. Но, вы знаете, сегодня я рад, что сделал этот выбор.

- Самое яркое событие последних дней – ВНС. Как вы понимаете, власть диктовала повестку дня. Оппоненты только рефлексировали. Мне лично очень откликнулись слова Президента, высказанные о вас. Он вспомнил вас, более того, он сказал совершенно конкретно: «Это мы с ограниченными возможностями, а вы, Алексей – как раз с неограниченными». Я обратил внимание на эти слова не только потому, что их говорил Глава государства с трибуны, а потому, что мне вспомнился последняя версия фильма «Экипаж», когда один из главных героев говорит про своего ученика: «Это у нас руки, а у него – крылья». Вот если экстраполировать слова Президента на страну, Беларусь для вас – страна с ограниченными возможностями или с неограниченными?

- Абсолютно государство наше состоялось, здесь есть все возможности для людей, чтобы быть, стать успешными, счастливыми, состояться и в бизнесе, и в спорте, и в семье. Я повторюсь, на мне был поставлен крест однажды, и я слышал на мой счет очень нехорошие и страшные слова, что в таких жизненных обстоятельствах, ситуациях не может быть в принципе ничего хорошего, что обязательно это будет алкоголь, это будут нехорошие компании и так далее. Но именно в теперешней, в сегодняшней Беларуси я смог сделать свой первый шаг, дальнейшие шаги и в предпринимательской деятельности. Как важно было, что я не был как-то там обделен в правах как инвалид первой группы. Без ног и без рук я смог стать ИП, меня зарегистрировали без каких-то вопросов. Я в центре города Орша стал строить недвижимость. Тоже, в том числе, большое спасибо тем чиновникам нашим оршанским, которые поверили в меня, которые подписывали всю эту разрешительную документацию. Как важны люди на местах! То, о чем и говорит Глава государства. Да, он старается, мы видим это, мы видим, как он действительно жизнь положил во славу Отечества. Здоровье, семья, дети – где они его видят? Где он может позволить себе общаться со своими многочисленными, слава богу, внуками? Мы видели недавно эту потрясающую фотографию. Дорогие друзья, от нас на местах – в Орше, в Витебске, в Гомеле, в Гродно, в Бресте, в других городах – зависит успех Республики Беларусь.

- Я знаю, что вы успешный бизнесмен. За счет чего вы зарабатываете? В каких направлениях?

- За счет веры в себя и труда. Это мои мотивационные тренинги в последнее время приносили самый большой доход. Совсем недавно, когда я получил вознаграждение за свои спортивные заслуги, то подумал: ого, оказывается, это тоже хороший бизнес. И в Беларуси он хороши оплачиваем: и за медали, и за рекорды и так далее. Я был рад здесь заработать такие денежные средства для своей семьи. У меня есть помещения в аренде, что касается каких-то направлений, с братом.

- Вчера посмотрел Михалкова, где он четко рассказал, сколько стоит съемочный день некоторых артистов, в том числе и белорусского происхождения – «Кому плохо живется». Мне понравился больше тот посыл, что вы своим примером начинаете выводить на улицу других людей.

- Да, эта молодая девочка – актриса Бортич, смотрел я этот отрывок, как раз у Михалкова, вот, молодец, низкий поклон ему за то, что он разложил, показал всю нечистоплотность. Но они не понимают всей своей ответственности, что эти дети – молодежь, они не понимают, что происходит с ними самими. Они не могут разобраться в своих отношениях: в университете, во дворе и так далее. Какая политика? Куда вы их зовете? Вы несете полную ответственность, возможно за тех, кто получит штраф, которые испортили отношения со своими родителями из-за того, что они выкладывали какое-то непотребство в соцсетях. Просто стыд и срам. Вот что хочется им сказать.

- Ваш пример имеет значение. Вам нравится ваше сравнение с Ником Вуйчичем?

- На определенном этапе, когда впервые начало появляться такое сравнение, для меня это было таким показателем, маркером того, что растет моя популярность. Это было радостно. Но вместе с тем, позже, анализируя наши судьбы, наши ситуации, появилось понимание разности судьбы – у него не было того преодоления. Сейчас я могу говорить об этом открыто и не стесняясь – это объективная реальность. Да, он таким родился. Я же – в 16 лет потерял. И когда ты теряешь то, что так было тебе близко всю жизнь, и когда ты этого не имеешь изначально – это абсолютно разные вещи. Он действительно герой. Он не постеснялся и сегодня мотивирует миллионы встать и что-то делать: как он на скейте катается без ног, с парашютом прыгает, в бассейн ныряет – это невероятно. Это то, с чего ты начал. Сегодня людям нужна мотивация, нужны примеры. Почему я встал и пошел на первый автопробег? Почему я написал этот пост в Facebook? Я понимал: вот он, момент истины. Кто ты – Алексей Талай? Тогда в 1999 году Бог спас тебе жизнь, может быть, именно для этого, чтобы сейчас, не побоявшись поддержать нашего Александра Григорьевича – человека, который так много сделал для страны, для тебя лично: ты пенсию получал, когда вообще даже не мог передвигаться, не думал, что ты будешь крутым бизнесменом и спикером. А у тебя была эта подушка безопасности, благодаря которой ты смог сделать эти важные шаги в прекрасное будущее. А теперь, что ты будешь сидеть, отмалчиваться?

- По сути, вы сейчас обладаете огромным ресурсом, чтобы неангажированно представить свою гражданскую позицию во вне Беларуси, именно в тот момент, когда репутацию Беларуси пытаются испортить. Мы видим, что происходит во вне. И при этом беглые прямо призывают к санкциям. Это отразится абсолютно на всех, не только на власти. Вы можете донести эту свою позицию и правду за рубежом, даже выступая. Вы будете это делать?

- Я это делал и до этих каких-то важных, судьбоносных событий. Где бы я ни был, в Европейском союзе либо в США, в России, в других странах постсоветского пространства, я чувствовал свою сопричастность к Родине, к Отечеству, к родной Беларуси. Я понимал, что я не просто Алексей Талай, спикер либо спортсмен, я – Беларусь, на меня смотрят, за моей спиной флаг нашей родины. Следи за тем, что ты говоришь, думай, как ты себя позиционируешь, что вынесут люди по итогам соприкосновения с тобой, гражданином Республики Беларусь. Поэтому, может быть, мне стоит и с Макеем [министром иностранных дел Беларуси] поговорить, предложить ему в некотором роде какие-то свои услуги в переговорных каких-то интересных и важных процессах. Я абсолютно смогу это сделать. Донести важную какую-то мысль, что мы суверенное государство, что мы имеем право нести свою суверенную позицию, политику. Что наши люди абсолютным своим большинством, поддержав Главу государства, вместе с тем поддержали тот вектор, который сегодня выбран нашей страной на союзные отношения с нашим братом, сестрой, кому как угодно, – с Российской Федерацией. И мы имеем на это право. И люди поддержали этот самый вектор. Если вы нам закроете путь на Запад, нас ждет на Востоке безбрежное пространство и возможности для маневра. Задумайтесь об этом. Мы желаем жить мирно, мы желаем дружить. Я люблю Германию, несмотря ни на что! Казалось бы, я чуть не умер, стал инвалидом от немецкой, фашистской мины. Но я благодарен немецкому народу, который оплатил мою реабилитацию в Берлине, который подарил мне мою первую электроколяску. Я этого никогда не забуду.

- Очень хочется, чтобы они сейчас помнили о своей ответственности, так, как они помнили тогда. Потому что финансирование Deutsche Welle направлено исключительно на раскол Беларуси.

- Да. У меня больше вопросов к правительству Германии и Франции тоже,-Польше. Когда они поддержали на Майдане в 2014 году конец 2013 года тех евроинтеграторов в Киеве, когда, по сути, они предали те договоренности, которые были подписаны с Януковичем. Где может оставаться доверие к Deutsche Welle и всем остальным, когда их политики таким образом поступают?

- Мы упускаем этот момент, потому что это больно, но ведь это предательство Украины и тех договоренностей, которые были достигнуты, привело к следующему: сначала погибла «Небесная сотня», потом сожгли Дом профсоюзов вместе с теми, кто там находился, потом десятки тысяч убитых и искалеченных на Донбассе, плюс потери территории. Просто об этом никто не хочет говорить.

- Убийство силовиков в Мариуполе.

- Абсолютно. Мы не понимаем, чего мы избежали, я постоянно пытаюсь эту мысль донести. И никто не гарантирует, что у нас было бы по-другому. Вот это страшно.

- К сожалению, это так. Это было совсем недавно, но люди уже как будто бы забыли, к чему может привести государственный переворот, нелегитимная власть, которая пришла на штыках.

- Мы это увидели. Социальная сфера и демография. Алексей, вы многодетный отец, у вас четверо детей. Легко ли было в Беларуси решиться на четверых?

- Я до сих пор не понимаю, что это такое, но внутри меня по поводу деток никогда не было сомнений. У меня была такая установка, откуда она, я и знать не знаю, что «чем больше, тем лучше». Я помню слова Главы государства: «Ну, нам бы 10 миллионов набрать». И я, мотивированный его словами, что-то да делал.

- И свою задачу вы выполняли.

- Я выполняю по полной программе.

- Алексей, пятого ребенка вы планируете?

- Дай Бог, сейчас супруге надо отдохнуть после нашего младшего. Она желает попробовать себя где-то в общественной инициативе. Она поступила в БГУ на физкультурный факультет на реабилитолога. Она сделала такой выбор, понимая, насколько это важно, какую огромную роль это направление сыграло и в моей жизни – момент реабилитации. Я помню, когда моей супруге надо было выбежать в магазин за молоком, а я в зубах держу ребеночка на этой маленькой ручке, успокаиваю его, пытаюсь песенку ему петь. Но сегодня я вижу, как эти здоровяки стоят возле меня – мои сыновья Марк, Владислав. Я думаю, вроде бы вчера это было, но время идет. Друзья, что же мы оставляем после себя?

- На митингах мы же видели и людей с ограниченными возможностями. Вы же помните их?

- Помню.

- Их вывозили специально. Я понимаю, что эта давно отработанная схема.

- Так точно.

- Я понимал, что они будут. Вы же знаете какого-то из этих людей лично. Что ими двигало? Как их удалось обмануть, ведь условия были изначально одинаковы?

- Я знаю многих активистов, которые проявляли себя в тех чатах, пытались провести ту самую мобилизацию. И некоторые из них просто из-за какого-то забвения, из-за того, что они просто пытались хайп на этом сделать, дабы напомнить вновь о себе, своих именах, фамилиях. Но почему забвение они получили изначально до этих событий? Именно из-за какой-то своей не совсем доброй изначальной позиции, из-за своих реакций и поползновений против нашего Отечества.

- Они же, наверное, вам лично писали?

- Они писали и вспоминали меня в тех своих чатах, говорили: только Талаю не пишите, он уже точно «за Батьку», его игнорим, знаем, что он у всех на слуху… Ну и плохими словами меня называли. Но я знаю, что многих ребят именно мой пример остановил и они прислушались к моим словам.

- Я знаю, где вы живете, понимаю, что там есть соседский чат, и там, мягко говоря, были настроены неадекватно по отношению к вам.

- Совершенно верно.

- Вас там кто-то услышал?

- Я знаю, что многие агрессивные чаты, которые уже сверх меры поливали и сотрудников, и выложили мои персональные данные, где я проживаю. Для чего вы это делаете? Чтобы произошло преступление? Чтобы произошла атака какого-то бчб-активиста под влиянием какого-то вброса в TUT.BY и еще где-то. Мы же видим, как они накручивают, выводят на эмоции. И тогда человек, который вдруг поверит в то, что счастье в его жизни зависит только от того, что только «батька» ему мешает, или Талай ему мешает, или Марков, еще кто-то. А как только уберут «Батьку» или меня, то он сразу заживет великолепно: и жена его будет уважать, и дети ему будут звонить, и зарплату хорошую он станет получать. У меня был такой вопрос: «Вы для чего это делаете?» Страшно было. Я и супруге определенные ценные указания давал, видеокамеру пришлось дополнительно повесить над своей дверью. Я думаю, что все эти меры и позволили нам спокойно все это преодолеть. Но и валерианочки мы очень много выпили.

- Культура. Алексей, вы читаете лекции по всему миру. В этих лекциях вы всегда много говорите о любви: любовь, свет, добро, честность, порядочность. Все эти сильные понятия у нас пытались в прошлом году отобрать, то есть они светлые, мы - темные, они добро, мы - зло, они в белых одеждах, мы – в кровавых. Они постоянно использовали мантру «Добро победит». Что это? Обычный технический прием?

- Это момент манипуляции и мотивации определенной. Там у них сидят очень серьезные специалисты, есть методички, изначально разработанные высококлассными психологами. Пункты методичек сидят и под конкретную ситуацию выдают те или иные решения. Это все старо как мир. Взрослый человек эту манипуляцию должен видеть на раз. Просто подмена понятий, и, опять же, посмотрите статьи финансирования тех чатов, тех средств массовой информации, которые сегодня и в прошлом году раскручивали все эти негативные моменты. Работали, мягко скажем, на подрыв нашей государственности. Как итог – на государственный переворот. Это же очевидно. Все финансируется извне.

- Это я понимаю. Вы же профессионал. Понятно, что, выходя в зал и работая с аудиторией, вы понимаете и заранее чувствуете, какой процент поведется сразу, с кем нужно поработать немного для того, чтобы он уловил ваши мысли, кто однозначно останется при своем мнении. Есть такая градация?

- Абсолютно есть. В чем секрет Алексея Талая? Секрет в искренности, секрет в любви, секрет в правде. Почему мы сегодня видим, что очень много людей, которые выходили на митинги, еще три месяца назад писали гадости, они сегодня сидят, крестятся и у Бога прощения просят? Потому что ложь не держится долго. День-два, месяц, а потом человек, который просто из-за своих личных качеств «стоять на своем» и «я прав», он уже видит и чувствует, что это все фальшь, это все ложь. Он просто по накатанной уже начинает отстаивать свое, писать какие-то гадости.

- Я использую фразу: «Те, кто нас предал, никогда не простят нам своего предательства». Мы же с вами недавно стояли на одной сцене – специальная премия Президента. Вы получили оценку как человек с активной жизненной позицией в популяризации спорта и здорового образа жизни в проекте «Спортсмены Беларуси – сила в единстве». Очень символично. Сейчас как раз Год народного единства, что лично вы, как профессионал в мотивации, способны сделать для вот этого единства в белорусском обществе, которое, вы видите, пошатнулось?

- Я буду стараться делать все возможное. Мы должны сегодня «Батьку» благодарить и не кичиться, что вот, мы такие герои, за «Батьку» вписались. Мы за себя вписались. Мы за страну вписались. И то, что во главе государства оказался такой лидер – это нам плюс, это мы должны радоваться, что он, как некоторые, не предал, не убежал на вертолетах, а он отстаивает там – в роли Президента, мой личный, Алексея Талая интерес. Я готов, я делаю, мой фонд разрабатывает очень интересные моменты, очень важные моменты. Я благодарю Главу государства, что он со сцены ВНС так нас поддержал. Я почувствовал его посыл поддержать предпринимателей, представителей большого бизнеса, поддержать все эти инициативы.

- И про вас услышали, многие обратили на это внимание. Спорт. Я знаю, что в 2019 году в Берлине на дистанции 50 метров брассом вы завоевали золото и установили мировой рекорд. Впереди именное приглашение на Олимпиаду в Токио. Исходя из нашего разговора, я вижу, что вы уверенно плывете к мечте. Как вы считаете, мы все вместе выплывем?

- Обязательно. Жизнь в полной мере подсказывает нам и выход из этой ситуации, и направление движения. Я уверен, что у нас все будет хорошо, но сегодня мы должны пребывать в стадии мобилизации всех сил и наших интеллектуальных возможностей, видеть тех союзников вместе с которыми мы будем строить нашу жизнь и защищаться от недобросовестной конкуренции мирового масштаба. Мы видим, что сегодня формируются новые центры силы, центры тяжести. Наш выбор очевиден. Российская Федерация, обладающая невероятным потенциалом в оборонной сфере, научной, и просто человеческий потенциал. Мы видим, что Россия возродилась из пепла 90-х, несмотря на тех либеральных деятелей, которые все делали для того, чтобы поклониться Западу, забыв о национальном интересе. Мы понимаем, что с такой силой, с такой поддержкой, мы – Республика Беларусь – не будем молчать. Если нам будут указывать на дверь, если нам будут закрывать рот, если с нами не будут играть по-честному – мы научились отстаивать свой национальный интерес.

- Алексей, так получилось, что комфортные летние месяцы 2020 года кто-то достаточно метко охарактеризовал: «Света, ты украла наше лето». Я хочу пожелать и вам, и всем нашим зрителям, чтобы погода этим летом была комфортной!

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