Филипп Рудик: «БАТЭ не будет в тройке»









«БАТЭ не будет в тройке. Мне очень жаль, что такая команда потихоньку сдувается», — написал Рудик.





Полузащитник выступал за борисовчан с 2011 по 2013 год. Также Рудик защищал цвета Нафтана, Гомеля , Атырау, Гурника, Шахтера, Жетысу, Немана, Городеи и Крумкачоў.





По итогам прошлого сезона БАТЭ финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок Беларуси. Зимой команду возглавил Виталий Жуковский, сменив у руля Александра Лисовского.