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Филипп Рудик: «БАТЭ не будет в тройке»

20.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший полузащитник БАТЭ Филипп Рудик поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне чемпионата Беларуси.



«БАТЭ не будет в тройке. Мне очень жаль, что такая команда потихоньку сдувается», — написал Рудик.

Полузащитник выступал за борисовчан с 2011 по 2013 год. Также Рудик защищал цвета Нафтана, Гомеля, Атырау, Гурника, Шахтера, Жетысу, Немана, Городеи и Крумкачоў.

По итогам прошлого сезона БАТЭ финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок Беларуси. Зимой команду возглавил Виталий Жуковский, сменив у руля Александра Лисовского.
 
Теги: Гомель
 
 
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Бывший полузащитник БАТЭ Филипп Рудик поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне чемпионата Беларуси.
 
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