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Виталий Павлов возглавил Белшину

20.02.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский тренер Виталий Павлов официально возглавил Белшину, информирует пресс-служба бобруйчан.

Детали контракта между клубом и 55-летним специалистом не разглашаются.

На протяжении трех последних сезонов наставник руководил Слуцком, однако летом прошлого года покинул команду ввиду неудачных результатов.

Лучшим достижением Сахарных под его руководством стало седьмое место в 2017 году.

Отметим, Павлов уже работал в Бобруйске с 2010 по 2016 год и в разное время исполнял роль главного тренера.

Белшина по итогам прошлого сезона заняла 15-е место и покинула элиту, пишет sportarena.by
 
 
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Белорусский тренер Виталий Павлов официально возглавил Белшину, информирует пресс-служба бобруйчан.
 
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