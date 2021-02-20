Могилевский областной суд приговорил жителя Быховского района к исключительной мере наказания за двойное убийство









Все произошло еще в 2012 году.





— Установлено, что 18 июля 2012 года обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, после работы распивал спиртные напитки вблизи магазина в деревне Годылево (Быховский район), где у него произошел конфликт, закончившийся дракой, с ранее наглядно знакомым мужчиной, — рассказала прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Наталья Лобачева, передает Mogilevnews.by. — Однако уличной потасовки обвиняемому показалось недостаточно, и он направился к мужчине домой, где на лестничной площадке продолжил конфликт и вновь избил его.





В этот момент на шум, вышла мать избитого и сделала замечание хулигану. Отреагировав на это агрессивно, обвиняемый избил пожилую женщину, нанося ей множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы, от которых потерпевшая спустя непродолжительное время скончалась на месте происшествия. Избиению подвергся и муж потерпевшей, который скончался в больнице через месяц. Совершив расправу над двумя беззащитными пенсионерами, быховчанин скрылся с места преступления. 8 лет это дело не было раскрыто.





В течение этого времени мужчина проживал в агрогородке Колбча Кличевского района, где неоднократно угрожал убийством своей беременной супруге. Одной рукой он удерживал женщину, а другой — сдавливал ее шею.





Во время ссор, угрожая расправой, мужчина упоминал и совершенное им восемь лет назад убийство пенсионеров. Вначале женщина не доверяла этим рассказам, однако когда супруг стал угрожать не только ей, но и детям, она пошла в милицию. Там рассказала не только о происходившем в семье, но и об известных ей обстоятельствах совершенного восемь лет назад преступления.





Проверив информацию, милиционеры обнаружили, что она соответствует действительности. Так было раскрыто старое дело.





Вину в убийстве пожилых супругов обвиняемый не признал, в преступлении не раскаялся. С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления 17 февраля Могилевский областной суд приговорил быховчанина к пожизненному заключению.





Приговор в законную силу не вступил и еще может быт обжалован и опротестован.