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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом
20.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Американская фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после семи лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
Слухи о разводе звездной пары появились в январе. Тогда СМИ писали, что Кардашьян и Уэст пытаются урегулировать юридические вопросы.
По информации источника, стороны договорились о совместной опеке над детьми. Кроме того, ни Кардашьян, ни Уэст не намерены оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора.
© AFP 2020 / FADEL SENNA
Издание отмечает, что супруги также почти договорились об урегулировании имущественных споров.
Вместе с тем, официально представители звездной пары информацию о разводе пока не подтвердили.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.
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Сложности в отношениях пары начались летом прошлого года, когда хип-хоп-исполнитель решил побороться за кресло президента США.
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