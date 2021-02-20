Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Американская фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после семи лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Слухи о разводе звездной пары появились в январе. Тогда СМИ писали, что Кардашьян и Уэст пытаются урегулировать юридические вопросы.

По информации источника, стороны договорились о совместной опеке над детьми. Кроме того, ни Кардашьян, ни Уэст не намерены оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора.

Издание отмечает, что супруги также почти договорились об урегулировании имущественных споров.

Вместе с тем, официально представители звездной пары информацию о разводе пока не подтвердили.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.

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