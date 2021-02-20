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Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

20.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Американская фотомодель, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после семи лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Слухи о разводе звездной пары появились в январе. Тогда СМИ писали, что Кардашьян и Уэст пытаются урегулировать юридические вопросы.

По информации источника, стороны договорились о совместной опеке над детьми. Кроме того, ни Кардашьян, ни Уэст не намерены оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора.

© AFP 2020 / FADEL SENNA
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Издание отмечает, что супруги также почти договорились об урегулировании имущественных споров.

Вместе с тем, официально представители звездной пары информацию о разводе пока не подтвердили.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод может стать третьим.

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Теги: Минск
 
 
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