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Суд в Грузии приговорил россиянина к 4 годам лишения свободы

20.02.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Тбилисский городской суд приговорил гражданина России к 4 годам лишения свободы, сообщила прокуратура Грузии в пятницу, 19 февраля. Мужчина признан виновным по четырем уголовным статьям, в том числе в посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь, незаконном пересечении границы и использовании поддельных документов.

По версии следствия, россиянин незаконно проник в Грузию и с октября 2016 года по март 2020-го использовал на ее территории поддельный паспорт. А с февраля по июнь 2020 года он систематически следил за тележурналистом Георгием Габунией и собирал личную информацию о нем, передает DW.

Инициалы в паспорте, которым пользовался осужденный, совпадают с инициалами гражданина РФ, о задержании которого по делу о подготовке убийства Служба государственной безопасности Грузии сообщила несколькими месяцами ранее.

Генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия в июне 2020 года заявил, что задержанный готовил покушение на журналиста Габунию. По словам Гварамии, заказчиком покушения мог выступить глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июле 2019 года Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" в эфире телеканала "Рустави 2" нецензурно оскорбил президента России Владимира Путина. Это вызвало международный скандал.

 
 
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Тбилисский городской суд приговорил гражданина России к 4 годам лишения свободы, сообщила прокуратура Грузии в пятницу, 19 февраля. Мужчина признан виновным по...
 
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