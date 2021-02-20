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В Минске пройдет барахолка «Open Шкаф». Что там предложат

20.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Винтажный маркет «Open Шкаф» 20 февраля распахнет свои двери для минчан, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



В эти выходные на барахолке предложат женскую и мужскую одежду и аксессуары, которые больше не нужны прежним владельцам. Можно будет купить как вещи масс-маркета, так и модели премиум-сегмента.

На «Open Шкаф» можно найти недорогие книги, виниловые пластинки, открытки, бижутерию и много других мелочей.

Свою продукцию представят и несколько локальных дизайнеров. Кроме того, проведут благотворительный своп. Можно принести с собой на мероприятие женскую, мужскую или детскую одежду, которую уже не носите, и взять что-то взамен. Оказавшуюся невостребованной одежду передадут нуждающимся.

Организаторы обещают, что на площадке откроется фуд-корт.

Всех желающих ждут 20 и 21 февраля с 12:00 до 21:00 в пространстве Moving Art Factory на ул. Куйбышева, 22 (6-й этаж).

Вход свободный. 
Наличие маски обязательно.
 
Теги: Минск
 
 
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Винтажный маркет «Open Шкаф» 20 февраля распахнет свои двери для минчан, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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