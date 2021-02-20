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Иван Носкевич: 2300 «экстремистских» преступлений зарегистрировано с 9 августа

20.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси зарегистрировал более двух тысяч преступлений «экстремистской направленности» начиная с 9 августа (дня президентских выборов) и до сегодняшнего дня. Об этом сообщил председатель СК Иван Носкевич 9 февраля в ходе коллегии СК по итогам работы ведомства за 2020 год.


Иван Носкевич. Скриншот видео СК
 
Речь идет о «протестных» уголовных делах, как их назвал Носкевич, то есть делах против участников протеста и противников действующей власти. Четверть из них уже «отрасследована», отметил он.

«На сегодняшний день, начиная с 9 августа, нами зарегистрировано 2300 преступлений экстремистской направленности. Из них 557 уголовных дел и эпизодов преступной деятельности отрасследованы и переданы прокурору для направления в суд. Претензий по качеству расследования в подразделения Следственного комитета не поступало», — заявил Носкевич.

Пресс-служба СК также отмечает, что именно на выявлении, пресечении и расследовании «криминальных проявлений», связанных с протестами, с августа 2020-го сконцентрированы основные усилия СК. Утверждается, что такие дела сопряжены с массовыми беспорядками, повреждением имущества, сопротивлением, насилием и угрозами против должностных лиц.

Большинство дел связаны именно с последним пунктом. Из 298 «протестных» уголовных дел, которые были переданы в прокуратуру на конец 2020 года, 95 были по фактам насилия или угрозы насилием в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК). 48 дел было по статье о хулиганстве, столько же — по статье об оскорблении представителя власти. По статье 342 УК о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в прокуратуру передано 39 дел.

В СК уже заявили, что таким уголовным делам они посвятят весь 2021 год.
 
 
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Следственный комитет Беларуси зарегистрировал более двух тысяч преступлений «экстремистской направленности» начиная с 9 августа (дня президентских выборов) и до...
 
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