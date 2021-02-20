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Не ресторанная история. Готовим дома вкусный стейк с грибным соусом (видео)
Источник материала: Onliner
Если вы думали, что качественный стейк — это исключительно ресторанная история, то немедленно прекращайте. Сегодня вместе с
SteakMaster Redmond RGM-M805 — прибор «3 в 1» с функциями гриля, духовки и барбекю-жаровни. Готовьте идеальные стейки, запекайте любимые блюда и делайте аппетитное барбекю сразу на двух панелях. С RGM-M805 вы легко сделаете стейки как в лучших ресторанах. Гриль автоматически определяет толщину мяса и отображает на дисплее степень прожарки: rare, medium или well done. В модели предусмотрено семь автоматических программ для разных задач. Поместите ингредиенты на панели гриля и выберите программу — SteakMaster сам установит параметры для приготовления, разогрева или разморозки продуктов.
2100 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 356x325 мм
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Если вы думали, что качественный стейк — это исключительно ресторанная история, то немедленно прекращайте. Сегодня вместе с Redmond и Мариной Бардадыновой...
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