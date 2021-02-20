ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не ресторанная история. Готовим дома вкусный стейк с грибным соусом (видео)

20.02.2021 10:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Если вы думали, что качественный стейк — это исключительно ресторанная история, то немедленно прекращайте. Сегодня вместе с Redmond и Мариной Бардадыновой показываем, как приготовить вкусное мясо с грибным соусом в домашних условиях. Смотрите подробнее в нашем видеорецепте.

SteakMaster Redmond RGM-M805 — прибор «3 в 1» с функциями гриля, духовки и барбекю-жаровни. Готовьте идеальные стейки, запекайте любимые блюда и делайте аппетитное барбекю сразу на двух панелях. С RGM-M805 вы легко сделаете стейки как в лучших ресторанах. Гриль автоматически определяет толщину мяса и отображает на дисплее степень прожарки: rare, medium или well done. В модели предусмотрено семь автоматических программ для разных задач. Поместите ингредиенты на панели гриля и выберите программу — SteakMaster сам установит параметры для приготовления, разогрева или разморозки продуктов.

Электрогриль Redmond SteakMaster RGM-M805
1 отзыв
2100 Вт, закрытый, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 356x325 мм
402 р.
20 предложений
Сравнить эти товары →
Электрогриль Redmond SteakMaster RGM-M805 в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы думали, что качественный стейк — это исключительно ресторанная история, то немедленно прекращайте. Сегодня вместе с Redmond и Мариной Бардадыновой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пасьля Лукашэнкі ад дзяржавы застануцца руіны», — Паротнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by