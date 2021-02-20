Источник материала: Хартия'97

Почему суд над врачом Сорокиным и журналисткой Борисевич сделали закрытым? 1 20.02.2021, 10:01

Фото: tut.by

Правда о преступлениях режима все равно станет всем известной.

19 февраля начался суд над журналисткой Екатериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным.

Процесс закрыли. Доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина и журналистку tut.by Екатерину Борисевич задержали 19 ноября.

Их дело рассматривает суд Московского района Минска, процесс сделали закрытым.

Руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек прокомментировал «Радыё Рацыя» закрытость судебного процесса по громкому делу:

— Я считаю, не было веских оснований для того, чтобы делать этот суд закрытым. Там нет никаких государственных секретов, нет каких-то подробностей из личной жизни Романа Бондаренко, а сделать процесс открытым даже попросила мать Романа.

Дело не связано с фактами коррупции или оперативно-розыскной работой в отношении высших должностных лиц.

— Почему тогда процесс закрыли?

— Полагаю, чтобы общественность не узнала о деталях расследования дела. Видно, есть что скрывать. Для многих очевидно, что ни врач Сорокин не нарушил никакой тайны, ни журналистка Екатерина Борисевич.

Тем более, что у близких Романа Бондаренко нет абсолютно никаких претензий к тем, кто сегодня находится на скамье подсудимых. Если бы они обратились в правоохранительные органы, то тогда дело еще могло возникнуть, а так получается полный правовой казус.

Я только не понимаю, на что надеются судьи, когда сделали процесс закрытым. Что никто никогда не узнает о том, что было в материалах дела? Ерунда! Это все равно станет всем известно.

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