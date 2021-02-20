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Почему суд над врачом Сорокиным и журналисткой Борисевич сделали закрытым?
Источник материала: Хартия'97
Почему суд над врачом Сорокиным и журналисткой Борисевич сделали закрытым?
Правда о преступлениях режима все равно станет всем известной.
19 февраля начался суд над журналисткой Екатериной Борисевич и доктором Артемом Сорокиным.
Процесс закрыли. Доктора больницы скорой помощи Артема Сорокина и журналистку tut.by Екатерину Борисевич задержали 19 ноября.
Их дело рассматривает суд Московского района Минска, процесс сделали закрытым.
Руководитель центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек прокомментировал
— Я считаю, не было веских оснований для того, чтобы делать этот суд закрытым. Там нет никаких государственных секретов, нет каких-то подробностей из личной жизни Романа Бондаренко, а сделать процесс открытым даже попросила мать Романа.
Дело не связано с фактами коррупции или оперативно-розыскной работой в отношении высших должностных лиц.
— Почему тогда процесс закрыли?
— Полагаю, чтобы общественность не узнала о деталях расследования дела. Видно, есть что скрывать. Для многих очевидно, что ни врач Сорокин не нарушил никакой тайны, ни журналистка Екатерина Борисевич.
Тем более, что у близких Романа Бондаренко нет абсолютно никаких претензий к тем, кто сегодня находится на скамье подсудимых. Если бы они обратились в правоохранительные органы, то тогда дело еще могло возникнуть, а так получается полный правовой казус.
Я только не понимаю, на что надеются судьи, когда сделали процесс закрытым. Что никто никогда не узнает о том, что было в материалах дела? Ерунда! Это все равно станет всем известно.
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Правда о преступлениях режима все равно станет всем известной.
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