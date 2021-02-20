Источник материала: Хартия'97

Российская рок-группа написала песню «Привет, это Навальный» 1 20.02.2021, 9:56

В основу легли слова политика о его жизни в СИЗО «Матросская тишина».

Российская рок-группа "Элизиум" 19 февраля опубликовала в YouTube песню "Привет, это Навальный", в которой использован текст одного из постов в соцсети российского оппозиционера Алексея Навального о его жизни в СИЗО "Матросская тишина".

17 февраля Навальный сравнил свою камеру с космическим кораблем. "Я не готовлю еду – мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла. Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля", – отметил он.

Музыканты поблагодарили Навального в описании к видео: "Спасибо, Алексей, не только за смелость и мужество, но и за отличный текст. Теперь ты еще и автор песен". Видео менее чем за сутки просмотрело более 77 тыс. пользователей.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила "РИА Новости" адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Кремле заявили, что считают "неправомерным решением" требование ЕСПЧ освободить Навального.

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