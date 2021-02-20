ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медики назвали орех, который лучше всего защищает от рака и помогает работе сердца

20.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Медики назвали орех, который лучше всего защищает от рака и помогает работе сердца

2
  • 20.02.2021, 9:48
  • 3,650
Медики назвали орех, который лучше всего защищает от рака и помогает работе сердца

Специалисты назвали его «средством от десяти недугов».

Ученые пришли к выводу, что постоянное употребление миндаля может оказаться настоящим спасением сразу от нескольких недугов. Миндаль помогает работе сердца, эффективно снижает уровень холестерина в крови и стабилизирует кровяное давление. Также он уменьшает уровень сахара в крови, именно поэтому его рекомендуют в качестве обязательной добавки к пище всем диабетикам. «Миндаль может достаточно эффективно бороться с воспалениями, — добавили ученые. — Это происходит благодаря повышенному содержанию витамина Е и антиоксидантов», пишет lenta.ua.

По словам диетологов, миндаль помогает от вздутия живота. Также он отлично бодрит и придает энергии. В миндале очень много марганца, меди, рибофлавина, а также белка, который дает организму много сил.

По словам специалистов, у миндаля — огромный противораковый потенциал. Привычка съедать по 4-5 орехов миндаля каждое утро поможет сохранить здоровье, сообщает Food News.

Диетологи утверждают, что усвоение питательных веществ и процессы пищеварения улучшает миндаль, предварительно вымоченный в воде. В орехе присутствуют клетчатка и белок. Эти вещества увеличивают чувство сытости, и человек потребляет меньше калорий, что благоприятно сказывается на похудении. Высокое содержание витамина Е в миндале предотвращает снижение когнитивных функций и сохраняет хорошую память.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты назвали его «средством от десяти недугов».
 
Новости дня
Новости разные
 
Славаччына адмовілася купляць расейскую вакцыну «Спутнік V»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by