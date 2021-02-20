Источник материала: Хартия'97

«Вы что, Porsche Cayenne покупаете?»: как правильно выбрать «живое» авто до $5 тысяч 20.02.2021, 9:44

Иллюстрационное фото

Журналисты провели эксперимент, чтобы помочь белорусским водителям.

В подавляющем большинстве случаев описание автомобиля в объявлении внушает оптимизм: не бита, не крашена, один владелец, пробег хороший, да и цена адекватная — не машина, а мечта!

А приехав на осмотр за несколько сотен километров, вы рискуете увидеть все с точностью до наоборот: неприкрытая ржавчина, «жучки» на арках, изорванный и грязный салон, лысая резина на колесах, владелец находится за границей, но продажа возможна по доверенности, пишет av.by .

Знакомая ситуация, не правда ли?

Но ведь избежать пустой траты времени можно, если внимательно изучить объявление и задать правильные вопросы продавцу. Сегодня мы расскажем, как это сделать.





На что обращать внимание в объявлении?

Сначала разберем все, что касается фотографий. Во-первых, стоит посмотреть, соответствует ли размещенное фото актуальной поре года. Если сейчас зима, а позади автомобиля вовсю цветут цветы и зеленеет травка, то это повод задуматься: либо машину не могут продать с лета, либо снимки давно не актуальны. Во-вторых, следует обратить внимание на регистрационные знаки: есть ли они? Рекомендуем рассматривать те объявления, где номера отчетливо читаются, не сняты и не прикрыты тряпочкой. Вероятность того, что такой автомобиль будет реализовывать владелец, выше.Что касается описания, то в первую очередь необходимо взглянуть на указанное имя обладателя машины. Если видите надписи вроде «МТС», «Продавец» или «Минск», риск нарваться на перекупщика возрастает многократно. Избитые фразы наподобие таких, как «отличное состояние», «сел и поехал», «без вложений», которые никак не вяжутся с солидным возрастом авто, тоже должны насторожить потенциального покупателя. Увы, с возрастом машины не молодеют: и в 20-летней BMW или Audi всегда найдутся проблемные места, где надо будет приложить руки. Поэтому старайтесь в мельчайших деталях расспрашивать владельца об автомобиле и его актуальном состоянии.

Как общаться с продавцом?

Для начала уточните, в каком техническом состоянии пребывает машина в настоящее время и что конкретно в ближайшем будущем придется менять и ремонтировать. Здесь стоит внимательно выслушать все, что говорит хозяин авто, и сопоставить с тем, что написано в объявлении, а также с возрастом машины и ее километражем. Если указан пробег более 200 000 км, автомобилю уже 15 лет, а продавец настаивает, что машина пребывает в идеальной сохранности, то это повод серьезно задуматься и высказать свои сомнения.





Не лишним будет поинтересоваться о возможных ДТП: красились ли кузовные детали, какие из них менялись. Если обладатель автомобиля категорически утверждает обратное, уточните, можно ли при осмотре проверить машину толщиномером. Вряд ли настоящий хозяин станет обманывать, если будет знать, что вы намерены внимательно изучить ЛКП и кузов специальным прибором.





Очередной важный вопрос, который всегда следует задавать, звучит так: «Кто владелец авто?» Из последующего ответа вы быстро поймете, стоит ли доверять продавцу или лучше поискать другие варианты, чтобы не столкнуться с обманом. Эти подсказки помогут вам сэкономить время и понять, хотите ли вы посмотреть авто вживую или нет. Еще больше советов на реальных примерах мы рассказали в нашем новом видео, которое подготовили совместно с автоподборщиками из компании Selectcar.





Журналисты изучили самые интересные объявления стоимостью до 13 000 белорусских рублей ($5 000) и по телефону пообщались с продавцами Toyota Yaris, Audi A6 C5, Kia Rio, Mazda 3, Hyundai Accent и Kia Cerato. Какая машина окажется наиболее подходящей для покупки — смотрите в видео .

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