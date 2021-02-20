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Жители Каменной Горки с самого утра вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
Жители Каменной Горки с самого утра вышли на акцию протеста
Белорусов поздравили с новым днем революции.
Каменная Горка желает всем хорошего дня: жители минского района с самого утра вышли на акцию солидарности.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусов поздравили с новым днем революции.
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