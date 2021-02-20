Источник материала: Хартия'97

Сирийский тупик: Москва объявляет Ирану войну 3 20.02.2021, 9:25

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Иллюстрационное фото

Ситуативные партнеры перешли к состоянию открытого конфликта.

Пока в Сочи проходил 15-й раунд международных переговоров по Сирии в астанинском формате, в самой стране наметилось острое противостояние между Ираном и Россией, которые являлись лишь ситуативными партнерами, и теперь перешли к состоянию открытого конфликта, пишет Telegram-канал «Сито Сократа» .

Если говорить об итогах сочинской встречи, то все что она показала, так это факт нужности Москве, Анкаре и Тегерану астанинского процесса, как инструмента вмешательства в сирийские внутренние дела. Как механизм урегулирования конфликта он не несет какой-либо нагрузки или пользы для сирийского народа. Более того арабские журналисты иронизируют: сборище в Сочи прошло в третью годовщину начала резни в т.н. «зоне деэскалации» Восточная Гута. 50 дней российские ВКС утюжили 104 квадратных километра сирийского повстанческого района с населением в 400 тыс. человек, используя кассетные бомбы, напалм и фосфорные боеприпасы. Не отставали и иранцы вместе с головорезами Асада, обстреливая район ракетами разных типов, а также совершив 11 химатак нервнопаралитическим газом «Зарин». По приблизительным оценкам тогда погибли 2100 сирийцев, в том числе более 700 женщин и детей. Восточная Гута показала, чего стоят договоренности с «астанинской тройкой».

Если открыть очередное совместное заявление представителей Ирана, РФ и Турции, то в нем ничего принципиально нового. За оборотами «подтвердили», «вновь выразили решимость», «подробно рассмотрели», «обсудили» и «с удовольствием отметили» скрывается дырка от бублика. Снова актуальна борьба с ИГИЛ, которую Путин и Шойгу уже сто раз побеждали, но она живее всех живых. Опять поднят вопрос возращения сирийских беженцев, 60% которых согласно последним опросам в самом страшном сне не помышляют возвращение зону боевых действий, где нет никакого мира.

Асадиты и россияне продвигают вопрос зачистки Идлиба, по примеру Восточной Гуты, но Турция говорит решительное «нет». Позиции США и Израиля, играющих существенную роль в сирийской проблеме, вообще вынесены за скобки, а без их участия территориальная целостность Сирии – несбыточная ванильная мечта.

Да, что там, говорить о высоких материях, если россияне даже с Ираном поладить не могут, и все имеющиеся «договоренности» — филькина грамота. ВКС РФ уже вместо ИГИЛ бомбят позиции иранцев и афганского ополчения «Фатимиюн» на сирийской территории, что ведет к рискам локальной войны россиян и иранцев за контроль над Сирией.

18-19 февраля между военными РФ и Ирана в Сирии шли серьезные боестолкновения. Российский истребитель нанес серию ударов с воздуха по группе иранских военных и ополченцев «Фатимиюн» возле Маадан Атик, что восточнее города Ракка. С иранской стороны – 2 погибших и 10 раненых. В ответ иранские силы атаковали колонну российских военных, но точные цифры российских потерь пока не известны.

Арабские источники сообщают о стремлении россиян и правительства Асада изгнать иранцев сотоварищи с востока Сирии. Тегеран стремится реализовать большой геостратегический проект – «иранский сухопутный коридор», который должен связать иранскую территорию через Ирак и Сирию с Ливаном, что дало бы иранцам выход к Средиземному морю. В тоже время Москва, продвигает идею транспортного коридора «Север – Юг», где Иран должен быть звеном, связывающим Европу и Индию через Россию.

В саудовской разведке полагают, что военные Асада уже много месяцев шпионят за базами «Фатимиюн» и сливают координаты их объектов россиянам, а те в свою очередь передают часть данных Израилю. В итоге иранские базы неслучайно попадают по удары ВКС, а также неопознанных истребителей, вероятно израильских, но подтвердить это крайне сложно. Если ранее персы терпели, то новые инциденты указывают потребность в ответных действиях с их стороны против россиян, иначе те просто массово их похоронят в сирийской пустыне.

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