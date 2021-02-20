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Товарищи военные, вы понимаете, что вас будут сливать?

20.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Товарищи военные, вы понимаете, что вас будут сливать?

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  • 20.02.2021, 9:22
  • 3,838
Товарищи военные, вы понимаете, что вас будут сливать?
Иллюстрационное фото

Места в самолете убегающего диктатора хватит далеко не всем.

Судебные процессы идут один за одним, приговоры один бредовее другого, и в этой суматохе немного в стороне остается дело друга застреленного в первые дни протестов Геннадия Шутова - Александра Кордюкова.

Капитан 5-й Марьиногорской бригады Гаврилов, который произвел смертельный выстрел, и его подельник прапорщик Голицын выступают как «потерпевшие» на суде Кордюкова. Это, конечно, полный бред, но даже в таком статусе они успели наговорить на статью на себя и свое руководство, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Обратите внимание: в отличие от ОМОНа, представители которого в суд если и ходят, то исключительно в балаклавах и под вымышленными именами, здесь на «потерпевших» только маска. Более того эти товарищи называют имена своих командиров. В частности, в деле фигурирует непосредственный командир майор Лабкович. Он рассказал, что приказ использовать огнестрельное оружие отдал генерал Денисенко. Тот в свою очередь заявил, что он выполнял приказ министра обороны Хренина.

Товарищи военнослужащие, вы понимаете, что вас будут сливать? Вы понимаете, что вам места в самолете не хватит? Вы понимаете, что в материалах дела будут все данные, на основании которых нужно будет только вынести справедливый приговор? Остановитесь и перейдите на сторону народа, как это сделала армия в Сербии, Румынии или Украине. У вас есть шанс стать героями, а не прятаться всю жизнь!

Отдельно отметим, в Беларуси ни один выстрел не производится без санкции главнокомандующего. Им, как вы помните, на 9 августа являлся Лукашенко. Таким образом, какие бы там секретные указы подписаны не были, можно говорить о преступлении против народа Беларуси высшими должностными лицами.

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