Очень дешево покупали квартиры у асоциалов, а потом перепродавали жилье. СК - о преступной схеме

Источник материала: Tut.by

Расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости завершено, сообщает Следственный комитет.





По данным следствия, двое жителей Минска и Минского района с весны 2010 года по июль 2017-го находили людей с квартирами в столице, ведущих асоциальный образ жизни.

Мужчины входили в доверие людей, привозили им продукты и спиртное, давали небольшие суммы денег. Еще — «формировали ложное представление о существующем порядке отчуждения жилых помещений и реальной рыночной стоимости недвижимости», пишет Следственный комитет. Так потерпевшие соглашались на продажу своего жилья на крайне невыгодных для себя условиях.

Получив согласие, злоумышленники заключали заведомо фиктивные договоры купли-продажи. Квартиры становились собственностью их самих, или их доверенных лиц. Расчеты по сделке не производились.

Для маскировки преступных намерений обвиняемые открывали сберегательные счета на имя потерпевших и вносили на них суммы денег, сильно отличавшиеся от рыночной стоимости квартир. Потом оформляли на потерпевших недвижимость в Минской области (там были плохие условия проживания).

Злоумышленники продавали квартиры по ценам рынка, деньги забирали себе. Прибыль с каждого объекта — десятки тысяч долларов США.





Например, весной 2010-го обвиняемые познакомились с женщиной, в собственности которой была квартира в Минске. Хозяйка квартиры не имела постоянной работы, перебивалась случайными заработками, злоупотребляла спиртным, у нее была задолженность по коммунальным платежам. Новые знакомые убедили минчанку, что ее могут выселить из квартиры, а потом получили согласие на продажу жилья за бесценок.

Следственный комитет отмечает, что в момент преступления принудительно выселить из жилья, которые принадлежит на праве собственности, не могли по закону. Это стало возможным лишь с 1 марта 2013 года, когда вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса.

Позже квартиру оформили на одного из обвиняемых по заниженной стоимости, а в течении двух месяцев перепродали конечному покупателю по рыночной. Потерпевшей купили комнату в трехкомнатной квартире в Минске.

Общая сумма ущерба потерпевшим — больше 350 тысяч белорусских рублей.

Действия обвиняемых квалифицировали по части 4 стать 209 (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Они под стражей. Материалы передали прокурору для направления в суд.