Шесть белорусов, которые побывали на шоу «вДудь». Кто они?

Источник материала: Tut.by

Юрий Дудь — один из главных русскоязычных интервьюеров с многомиллионной армией подписчиков в YouTube. Для многих звезд прийти к нему на интервью, без преувеличения, — предел мечтаний. И если раньше Юра приглашал белорусов крайне редко, то после августовских событий в стране ситуация изменилась. AFISHA.TUT.BY собрала пять интервью журналиста с белорусами за все время существования «вДудя» — вдруг вы что-то упустили.

Александра Бортич



Фото: скриншот видео на YouTube-канале «вДудь»

Сейчас самое свежее интервью на канале «вДудь» — разговор с актрисой родом из Беларуси Александрой Бортич («Полицейский с Рублевки», «Я худею», «Холоп»). В полуторачасовой беседе она поделилась своим отношением к протестам в Беларуси, рассказала, как попала в клип фронтмена System of a Down и какие фильмы со своим участием считает провальными. Артистка ответила, за что критикует российскую власть, что думает о «дворце Путина» и «Московском деле».

Говоря о теперешней ситуации в Беларуси, Саша делится, что ей «ужасно грустно, что все так затянулось и непонятно чем закончится». На вопрос Дудя, что именно белорусов не устраивает в сложившейся ситуации, актриса ответила так:

— Конкретизировать не могу, потому что я не политолог, я не разбираюсь в этом досконально. Но я могу сказать по-человечески, что я вижу: люди живут не очень хорошо, работы нет, зарплата средняя — 300 долларов (средняя зарплата по Беларуси в 2020 году после уплаты налогов составила 442 долларов. — Прим. TUT.BY). Это что вообще такое? О чем можно говорить? [В Беларуси] чисто не потому, что Лукашенко молодец, а потому что белорусы — такой народ. Приятные ребята, разуваются, чтобы стать на лавочку. Это же не он сделал. Ужасно жаль, что в такой стране — очень красивой, классно расположенной — совок в плохом смысле слова.

Где найти видео: тут

Когда вышло: 18 февраля 2021 года

Сколько просмотров: более трех миллионов

Степан Путило



Фото: скриншот видео на YouTube-канале «вДудь»

Спустя месяц после того, как в Беларуси вспыхнули массовые протесты, команда Дудя приехала в Варшаву, где находится редакция популярного белорусского Telegram-канала, ныне признанного экстремистским. В интервью его создатель Степан Путило высказался о ситуации в Беларуси и России, Александре Лукашенко, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой, фейках и пропаганде.

— Мы занимаемся пропагандой в хорошем смысле. Это информационная война: бей врага его же оружием — мы вынуждены отвечать так же. В наших постах появляются слова «каратели» и «фашисты», намеки на сжигание силовиков, потому что эмоции захлестывают, — уточнил Путило.

В разговоре со Степаном интервьюер затронул темы редакционной политики канала, его финансирования и донатов, давления на создателей и их семьи, помощи из-за рубежа и многого другого. Кстати, выяснилось, что Степан Путило учился в запрещенном лицее имени Якуба Коласа, а одним из его учителей был Петр Клюев — участник группы ЛСП.

Справедливости ради скажем, что интервью Дудю давали и другие члены команды Путило — они тоже белорусы. Но все-таки экранного времени у создателя скандального канала было куда больше, чем у них.

Где найти видео: тут

Когда вышло: 18 сентября 2020 года

Сколько просмотров: более восьми миллионов

Иван Усович



Фото: скриншот видео на YouTube-канале «вДудь»

В середине прошлого года Юрий Дудь взял интервью у белорусского комика Вани Усовича. В выпуске, который длится больше часа, Иван рассказал о своем ананкастном расстройстве личности, продуктивности, заработках, покупке квартиры в Москве и списке девушек, с которыми у него были интимные отношения. А еще предсказал тренд на шутки о политике в русскоязычном стендапе.

Одной из ключевых тем интервью стала ситуация в Беларуси. Усович признался, что всю жизнь был аполитичен:

— Если ты родился в 1993 году и всю твою жизнь был один и тот же президент, которого никак невозможно поменять, ты хочешь не хочешь — будешь аполитичным, потому что думаешь: «Я лучше своей жизнью займусь, чем буду грустить из-за этого». Но сейчас прямо все начали активно в это входить [интересоваться политикой], и это круто.

Беседа с Ваней вышла еще до белорусских выборов: комик призвал белорусов голосовать за Светлану Тихановскую и уже тогда высказал недовольство насилием со стороны силовиков. Позже он не раз критиковал действия властей, а в начале февраля вместе с коллегой Идраком Мирзализаде стал участником шоу «Слабое звено»: оба комика пришли на съемки передачи с бело-красно-белыми браслетами.

Где найти видео: тут

Когда вышло: 29 июля 2020 года

Сколько просмотров: более 12 миллионов

Микита Микадо и Евгений Невгень



Скриншот YouTube

Ролик под названием «Как устроена IT-столица мира» вышел на YouTube-канале проекта «вДудь» в апреле 2020 года. В трехчасовом видео журналист поговорил с семью русскоязычными резидентами Кремниевой долины, в том числе — с выходцами из Беларуси. Это сооснователь приложения селфи-фильтров MSQRD Евгений Невгень и создатель инструмента для документооборота PandaDoc Микита Микадо.

Невгень рассказал, как его разработку — приложение для создания разнообразных «масок» MSQRD — в 2016 году приобрел Facebook (он появляется на втором часу ролика). Несмотря на попытки Дудя выяснить, сколько же Невгень получил за сделку, в фильме конкретная сумма не называется. Но Евгений со смехом говорит, что после сделки он вместе с другими основателями стал ездить на такси, а до того приходилось на общественном транспорте. А еще Юрий спросил, правда ли, что в первой версии MSQRD была маска Лукашенко. Евгений признался, что такое было в самой первой версии, но не вышло в публичный доступ, потому что в законах РБ есть статья за оскорбление президента.

Появляется в ролике и другой белорус — Микита Микадо. Основанный им сервис нужен для автоматизации каждого этапа работы с документами, что заверяются электронными подписями. Юрий спросил Микиту, почему в Беларуси так много программистов, на что получил ответ: «Много умных людей, и нефти нет». По мнению Микадо, когда у тебя маленькая страна и маленький внутренний рынок, то «приходится делать что-то для всей планеты Земля».

Где найти видео: тут

Когда вышло: 23 апреля 2020 года

Сколько просмотров: более 33 миллионов

Олег Савченко (ЛСП)



Фото: скриншот видео на YouTube-канале «вДудь»

Самым первым из белорусов к Дудю сходил лидер группы ЛСП Олег Савченко: интервью вышло еще весной 2018 года. Музыкант среди прочего рассказал о своем заработке и дружбе с Максом Коржом. Самой красивой белорусской девушкой Олег назвал Ольгу Невдах, победительницу конкурса «Мисс Беларусь — 2002». Юрий поинтересовался, есть ли в мире страна прекрасней Беларуси. Свой ответ Олег сформулировал так:

— Мне тут очень нравится. Если ты не интересуешься наркотиками, умеешь себя занять и знаешь, где заработать денег, Беларусь — отличное место. Если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь их где угодно.

Савченко и Дудь выразили «респект» Витебску. Юрий сказал, что был в родном городе Олега. «Город очень классный, на один день приехать в Витебск — это прям супер. Забраться на смотровую, погулять». Лидер ЛСП сравнил его с «маленьким Петербургом».

Где найти видео: тут

Когда вышло: 17 апреля 2018 года

Сколько просмотров: более семи миллионов

Пока это все белорусы, с которыми пообщался Юрий Дудь. Напомним, что в 2019 году журналист рассказал , у кого еще из белорусских знаменитостей хотел бы взять интервью:

— Есть две белорусские звезды, одна со знаком плюс, другая — со знаком минус, с которыми бы я хотел пообщаться. Это Сергей Михалок и Александр Лукашенко.