|
Шесть белорусов, которые побывали на шоу «вДудь». Кто они?
Источник материала: Tut.by
Юрий Дудь — один из главных русскоязычных интервьюеров с многомиллионной армией подписчиков в YouTube. Для многих звезд прийти к нему на интервью, без преувеличения, — предел мечтаний. И если раньше Юра приглашал белорусов крайне редко, то после августовских событий в стране ситуация изменилась. AFISHA.TUT.BY собрала пять интервью журналиста с белорусами за все время существования «вДудя» — вдруг вы что-то упустили.
Александра Бортич
Сейчас самое свежее интервью на канале «вДудь» — разговор с актрисой родом из Беларуси Александрой Бортич («Полицейский с Рублевки», «Я худею», «Холоп»). В полуторачасовой беседе она
Говоря о теперешней ситуации в Беларуси, Саша делится, что ей «ужасно грустно, что все так затянулось и непонятно чем закончится». На вопрос Дудя, что именно белорусов не устраивает в сложившейся ситуации, актриса ответила так:
— Конкретизировать не могу, потому что я не политолог, я не разбираюсь в этом досконально. Но я могу сказать по-человечески, что я вижу: люди живут не очень хорошо, работы нет, зарплата средняя — 300 долларов (средняя зарплата по Беларуси в 2020 году после уплаты налогов
Степан Путило
Спустя месяц после того, как в Беларуси вспыхнули массовые протесты, команда Дудя приехала в Варшаву, где находится редакция популярного белорусского Telegram-канала, ныне
— Мы занимаемся пропагандой в хорошем смысле. Это информационная война: бей врага его же оружием — мы вынуждены отвечать так же. В наших постах появляются слова «каратели» и «фашисты», намеки на сжигание силовиков, потому что эмоции захлестывают, — уточнил Путило.
В разговоре со Степаном интервьюер затронул темы редакционной политики канала, его финансирования и донатов, давления на создателей и их семьи, помощи из-за рубежа и многого другого. Кстати, выяснилось, что Степан Путило учился в запрещенном лицее имени Якуба Коласа, а одним из его учителей был Петр Клюев — участник группы ЛСП.
Справедливости ради скажем, что интервью Дудю давали и другие члены команды Путило — они тоже белорусы. Но все-таки экранного времени у создателя скандального канала было куда больше, чем у них.
Иван Усович
В середине прошлого года Юрий Дудь
Одной из ключевых тем интервью стала ситуация в Беларуси. Усович признался, что всю жизнь был аполитичен:
— Если ты родился в 1993 году и всю твою жизнь был один и тот же президент, которого никак невозможно поменять, ты хочешь не хочешь — будешь аполитичным, потому что думаешь: «Я лучше своей жизнью займусь, чем буду грустить из-за этого». Но сейчас прямо все начали активно в это входить [интересоваться политикой], и это круто.
Беседа с Ваней вышла еще до белорусских выборов: комик призвал белорусов голосовать за Светлану Тихановскую и уже тогда высказал недовольство насилием со стороны силовиков. Позже он не раз критиковал действия властей, а в начале февраля вместе с коллегой Идраком Мирзализаде
Микита Микадо и Евгений Невгень
Ролик под названием «Как устроена IT-столица мира»
Невгень рассказал, как его разработку — приложение для создания разнообразных «масок» MSQRD — в 2016 году приобрел Facebook (он появляется на втором часу ролика). Несмотря на попытки Дудя выяснить, сколько же Невгень получил за сделку, в фильме конкретная сумма не называется. Но Евгений со смехом говорит, что после сделки он вместе с другими основателями стал ездить на такси, а до того приходилось на общественном транспорте. А еще Юрий спросил, правда ли, что в первой версии MSQRD была маска Лукашенко. Евгений признался, что такое было в самой первой версии, но не вышло в публичный доступ, потому что в законах РБ есть статья за оскорбление президента.
Появляется в ролике и другой белорус — Микита Микадо. Основанный им сервис нужен для автоматизации каждого этапа работы с документами, что заверяются электронными подписями. Юрий спросил Микиту, почему в Беларуси так много программистов, на что получил ответ: «Много умных людей, и нефти нет». По мнению Микадо, когда у тебя маленькая страна и маленький внутренний рынок, то «приходится делать что-то для всей планеты Земля».
Олег Савченко (ЛСП)
Самым первым из белорусов к Дудю сходил лидер группы ЛСП Олег Савченко: интервью вышло еще весной 2018 года. Музыкант среди прочего рассказал о своем заработке и дружбе с Максом Коржом. Самой красивой белорусской девушкой Олег назвал Ольгу Невдах, победительницу конкурса «Мисс Беларусь — 2002». Юрий поинтересовался, есть ли в мире страна прекрасней Беларуси. Свой ответ Олег сформулировал так:
— Мне тут очень нравится. Если ты не интересуешься наркотиками, умеешь себя занять и знаешь, где заработать денег, Беларусь — отличное место. Если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь их где угодно.
Савченко и Дудь выразили «респект» Витебску. Юрий сказал, что был в родном городе Олега. «Город очень классный, на один день приехать в Витебск — это прям супер. Забраться на смотровую, погулять». Лидер ЛСП сравнил его с «маленьким Петербургом».
Пока это все белорусы, с которыми пообщался Юрий Дудь. Напомним, что в 2019 году журналист
— Есть две белорусские звезды, одна со знаком плюс, другая — со знаком минус, с которыми бы я хотел пообщаться. Это Сергей Михалок и Александр Лукашенко.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Дудь - один из главных русскоязычных интервьюеров с многомиллионной армией подписчиков в YouTube. Для многих звезд прийти к нему на интервью, без преувеличения, -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)